Nicolás Bolcato, a horas del partido con Boca

En la previa del viaje rumbo a Buenos Aires, Nicolás Bolcato habló ante los micrófonos de DSports: “Sabemos lo que es Boca, esté como esté, nunca es sencillo".

"Todos los partidos los trabajamos de la misma manera, con el mismo compromiso. El fútbol argentino es muy competitivo, estuvimos muy cerca de quedarnos con la Tabla Anual, peleamos hasta el final, siempre mantuvimos el espíritu de lucha”, sumó el arquero de Independiente Rivadavia.

Instagram Nicolás Bolcato

Al ser consultado sobre si volverá a ser titular, Bolcato respondió: “No tengo esa respuesta, ja. Tiramos todos para adelante El grupo me ha apoyado, me ayudó a crecer mucho, voy a estar eternamente agradecido”.

La sensible baja de Independiente Rivadavia

Tras ver la roja en el clásico ante Gimnasia y Esgrima, José Florentín fue sancionado con dos fechas de suspensión. Como consecuencia, no estará presente este miércoles ante Boca en La Bombonera.

Ante un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia, tampoco podrá decir presente en la llave de cuartos de final. Recién estaría disponible para una posible semifinal.