La preventa exclusiva para clientes Master Card del BBVA comenzará este miércoles 25 de noviembre desde las 12 y la venta general va a comenzar el jueves 26 a las 12. Los interesados podrán adquirir hasta cuatro tickets por persona a través de la página apache.fantixtickets.com, donde también se podrán registrar completando sus datos personales.

Si bien aún no se conocen los precios oficiales de las entradas, la web dedicada al evento detalla el cronograma y los detalles de la jornada que se llevará a cabo en el estadio de Boca Juniors. La posibilidad de organizar el homenaje en el emblemático estadio se concretó tras una conversación entre Tevez y Juan Román Riquelme, actual presidente del club.