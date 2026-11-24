Estrellas invitadas para el homenaje
Varias figuras del fútbol confirmaron su participación en el partido despedida de Carlos Tevez. Entre ellos se encuentran Sergio "Kun" Agüero, excompañero en el Manchester City y la Selección Argentina, y Martín Palermo, histórico jugador de Boca Juniors.
También estará el italino Gianluigi Buffon, quien compartió plantel con Tevez en la Juventus, y el inglés Rio Ferdinand, excompañero en el Manchester United.
Los números de El Apache en Boca
Carlos Tevez, conocido como "El Apache", dejó una huella imborrable en Boca Juniors. Durante su paso por el club disputó 279 partidos, anotó 94 goles y brindó 56 asistencias.
Además, conquistó numerosos títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003 y múltiples campeonatos locales y copas nacionales.