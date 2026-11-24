“Cuando empecé acá a jugar ya era especial, viene desde mucho antes. Se siente diferente, la gente te lo hace saber diferente. Hay un clima especial”, expresó el delantero.

Posteriormente, recordó el impacto de las conquistas anteriores: “En su momento, las tres Libertadores ganadas y después, cuando vino la Bruja y también la consiguió, toda esa retroalimentación hace que sea la ambición más grande para la gente y lo disfrute de la forma que lo disfruta”.

Sobre el manejo de las emociones en la cuenta regresiva, Carrillo reconoció que la cercanía del partido genera distintos estados de ánimo durante el día, pero insistió en la necesidad de sostener el equilibrio: “Hay días que uno piensa más, unos que trata de relajarse. Todavía faltan algunos días, hay que estar con la tranquilidad necesaria”.

“Obviamente que es difícil porque es un partido de una importancia, de una revancha enorme, pero que eso no nos desenfoque. Hay que estar tranquilos y bien enfocados que iremos a Montevideo de la mejor manera”, sumó el referente de Estudiantes.

Finalmente, Carrillo resaltó el sentido de pertenencia y la identidad que se transmite dentro de la institución: “Siempre decimos que somos una familia, la familia más grande del mundo dicen muchos. Es una forma también de sentir, de transcurrir el tiempo con valores, inculcándole a los más chicos que el club mantenga la línea, que siempre tenga ese deseo de seguir creciendo, de los momentos difíciles sobreponerse, de sufrir juntos. Son un montón de cosas”.