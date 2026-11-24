Ya se comienza a palpitar una nueva Copa América.

Copa América 2028: fechas, formato de 16 selecciones

Según el cronograma oficial difundido por los organizadores, la 49.ª edición de la Copa América se llevará a cabo entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con un calendario que comprenderá 25 jornadas de actividad.

En cuanto al formato competitivo, el certamen contará con un total de 16 seleccionados nacionales: las diez asociaciones miembro de la Conmebol y seis representantes pertenecientes a la Concacaf.

A diferencia de otras ediciones con invitados especiales, los seis boletos correspondientes a Norte, Centroamérica y el Caribe se definirán exclusivamente por mérito deportivo dentro del campo de juego.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! https://t.co/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026

Las selecciones de esa confederación obtendrán su pasaje a través de la Copa Oro de la Concacaf 2027 - certamen que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año -, lo que garantiza un proceso clasificatorio exigente basado en los resultados oficiales.

Con las fechas y el esquema de participantes ya confirmados, la organización ingresará ahora en la etapa de definiciones logísticas y reglamentarias. Ambos organismos adelantaron que en breve darán a conocer las ciudades anfitrionas, los estadios elegidos como sedes, el calendario completo de partidos y los detalles complementarios sobre los mecanismos de clasificación para los equipos de la Concacaf.

Estados Unidos viene de albergar el Mundial y ahora nuevamente tendrá la Copa América.

La Copa América nuevamente en Estados Unidos

En el último tiempo Estados Unidos se convirtió en la casa del fútbol en sus eventos más importantes: