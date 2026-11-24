El Abierto de Australia 2027 será su primera ausencia fuerte en el calendario, pero dicho certamen no será el único. El ganador de cinco Grand Slams se perderá otros torneos importantes del circuito, en los que defiende una buena suma de puntos.

Sinner tampoco estaría presente en el tradicional Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Masters 1000 de Miami), esto lo llevaría a caer algunos puestos en el ranking. Se estima que el italiano resignaría 2900 puntos apróximadamente lo que lo llevaría a caer hasta el cuarto puesto del ranking ATP, siempre y cuando Ben Shelton y Daniil Medvedev no sumen esa cantidad de unidades en los primeras semanas del 2027. Allí su movimiento en el escalafón sería mayor.

Su regreso estimado es en el inicio de la gira de polvo de ladrillo 2027 por lo que, los puntos y los torneos en total que se perdería, son los siguientes: