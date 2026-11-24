Jannik Sinner finalmente se sometió a una cirugía en su pierna derecha luego de atravesar varios meses de sufrimiento producto de un síndrome de la banda iliotibial, una lesión que afecta la parte externa de la rodilla.
Jannik Sinner se sometió a una cirugía en Finlandia para recuperarse de su lesión en la rodilla derecha que lo aqueja desde julio pasado
Jannik Sinner finalmente se sometió a una cirugía en su pierna derecha luego de atravesar varios meses de sufrimiento producto de un síndrome de la banda iliotibial, una lesión que afecta la parte externa de la rodilla.
En Finlandia, el tenista italiano fue intervenido quirúrgicamente para iniciar la recuperación de una afección que lo mantuvo al margen de las canchas desde el 12 de julio pasado cuando se consagró campeón de Wimbledon.
Luego de varias semanas motivando su recuperación mediante tratamientos médicos, Jannik Sinner decidió ponerle fin a los dolores constantes y someterse a operación. La decisión la tomó junto a su equipo y la consecuencia será que se mantendrá alejado del circuito alrededor de 3 y 4 meses.
El Abierto de Australia 2027 será su primera ausencia fuerte en el calendario, pero dicho certamen no será el único. El ganador de cinco Grand Slams se perderá otros torneos importantes del circuito, en los que defiende una buena suma de puntos.
Sinner tampoco estaría presente en el tradicional Sunshine Double (Masters 1000 de Indian Wells y Masters 1000 de Miami), esto lo llevaría a caer algunos puestos en el ranking. Se estima que el italiano resignaría 2900 puntos apróximadamente lo que lo llevaría a caer hasta el cuarto puesto del ranking ATP, siempre y cuando Ben Shelton y Daniil Medvedev no sumen esa cantidad de unidades en los primeras semanas del 2027. Allí su movimiento en el escalafón sería mayor.
Su regreso estimado es en el inicio de la gira de polvo de ladrillo 2027 por lo que, los puntos y los torneos en total que se perdería, son los siguientes: