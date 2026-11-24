El árbitro decidió no expulsar a Germán Conti, futbolista del Lobo, luego de una infracción que derivó en el penal para la Lepra a diez minutos del final. Al no dejar al local con diez jugadores, la tensión se instaló en el campo y se acrecentó cuando Ramírez decidió mostrarle la roja a Jerónimo Russo y Martín Ortega de Newell's en tiempo suplementario.

En medio de un clima caliente, el pitazo final desató la locura de los jugadores y cuerpo técnico del elenco rosarino. Varios jugadores de la visita fueron a buscar a Harlen Castillo, arquero de Gimnasia, por un gesto que despertó bronca en los leprosos. En medio del tumulto y las agresiones, Nicolás Ramírez empezó a repartir tarjetas y fueron expulsados Lucas Carrizo, de Newell's, y Castillo, de Gimnasia. En esa secuencia, el árbitro recibió fuertes reclamos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de la Lepra, y debió retirarse del campo escoltado por la policía.

El posteo de Maxi Rodríguez contra el arbitraje de Ramírez luego de la eliminación de Newell's

La situación tuvo eco en redes sociales donde el ex futbolista y referente de la Lepra, Maximiliano Rodríguez, hizo un fuerte descargo contra el árbitro Nicolás Ramírez luego de su desempeño en los octavos de final entre Gimnasia y Newell's.

Sobre una foto de Ramírez con la cara tapada con una cruz, la Fiera escribió: "Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar; ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido. Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5; ahora la figura de los partidos son los árbitros".