El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en el estadio Malvinas Argentinas el 11 de agosto de 2025. Independiente Rivadavia cayó por 3 a 0 ante Boca Juniors, por la 5ta. fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Los once de Independiente Rivadavia para visitar a Boca
La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar al Auriazul sería con: Emanuel Gómez Riga o Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, prepara el equipo para jugar con Boca.
Este martes el plantel azul se entrenará en el estadio Bautista Gargantini y tras la práctica viajará a la Capital Federal, a la espera del choque ante Boca, en el último partido de los octavos de final del Torneo Clausura.