Será el segundo enfrentamiento de la Lepra con el Xeneize en La Bombonera.

Boca vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El Xeneize y la Lepra se enfrentarán en La Bombonera este miércoles 25 de noviembre desde las 21, por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido contará con la transmisión en vivo de Radio Nihuil y de ESPN Premium. Luis Lobo Medina será árbitro del cotejo.

El último cruce ente Independiente Rivadavia y Boca en La Bombonera

El último antecedente entre la Lepra y Boca en La Bombonera fue el 11 de febrero del 2025. Se enfrentaron por primera vez en el estadio xeneize en ese duelo. Ganó Boca, con los tantos de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.