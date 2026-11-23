"Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores", escribió el referente del plantel, quien además acompañó sus palabras con un video de las tribunas colmadas junto a la palabra "Únicos".

La publicación de Nicolás Otamendi.

La publicación del zaguero central sintetizó el clima especial que se vivió en Núñez durante toda la serie ante el Granate, marcada por una búsqueda constante de comunión entre los protagonistas y el público.

Desde el instante en que el equipo saltó al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos hasta los saludos posteriores al pitazo final, el plantel multiplicó los gestos de reconocimiento hacia unos simpatizantes que volvieron a colmar el estadio Monumental, incluidos los efusivos festejos de gol de cara a las cabeceras.

Otamendi y River necesitan salir campeones del Clausura

Con la serie frente a Lanús ya superada, el conjunto de Núñez afrontará ahora la recta final del Torneo Clausura sabiendo que apenas tres encuentros lo separan de una nueva consagración.

De este modo, el compromiso asumido públicamente por Otamendi refleja la postura interna de un vestuario que apostará todo su capital futbolístico en las instancias eliminatorias para transformar un 2026 negativo en un cierre de año con título incluido.