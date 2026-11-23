El hincha de Rosario Central que se volvió viral explicó lo sucedido

La confusión en Arroyito nació por la falta de conectividad en el estadio. Sin señal en los celulares para seguir el encuentro entre el Boca y Defensa y Justicia, los hinchas dependían exclusivamente de quienes escuchaban la radio.

"Llegaron mal las informaciones a través de los comentaristas y bueno… fue un momento de confusión. Nosotros nos quedamos con lo último que se gritó, que se había anulado y salimos a festejar", relató Grennon.

Con el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto consumado, una multitud auriazul invadió el terreno de juego creyendo que el empate sin goles en Buenos Aires les daba la corona.

Frente a las cámaras de la TV, Grennon fue el más efusivo: lanzó insultos y chicanas hacia Boca sin saber que Enner Valencia ya había convertido el tanto del campeonato para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

"Cuando estábamos adentro de la cancha, a los minutos nos dicen que no lo habían anulado, que había sido gol válido de Boca y que había salido campeón", recordó.

La viralización fue inmediata y trajo emparejado un acoso virtual. Al recuperar la señal camino a su casa, descubrió que su cuenta pública de Instagram había sido invadida con comentarios ofensivos en fotos junto a su madre y sus amigos: "Me hicieron un chiquero".

Todavía sorprendido por lo sucedido, sentenció: "El día que vino el Papa a la Argentina abría la lupita de Instagram y veía diez publicaciones mías y una del Papa. No lo podía creer. Hasta el día de hoy siguen apareciendo videos, hasta en el GTA aparecí, imaginate".