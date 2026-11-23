Independiente Rivadavia visitará a Boca el próximo miércoles.

Las piezas que rotaría Boca frente a Independiente Rivadavia

Dentro del análisis individual que realiza el cuerpo técnico, la defensa y la zona media concentran gran parte de las variantes previstas para el miércoles.

Por un lado, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar aparecen con altas chances de descansar luego de haber disputado la final frente a Atlético Mineiro sin estar al ciento por ciento; ambos llegaron a esa cita con lo justo y decidieron arriesgar únicamente por la trascendencia del trofeo en juego.

A ellos se suma Lautaro Di Lollo, quien acusa el desgaste lógico de acumular minutos partido tras partido y perfila su lugar entre los relevos.

Sin embargo, el nombre que mayor atención requiere es el del capitán Leandro Paredes, protagonista del episodio más preocupante tras la consagración. El mediocampista sufrió un golpe de calor con deshidratación que forzó su salida en el complemento y derivó luego en un desmayo, cuadro por el cual fue trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos. Si bien los controles descartaron complicaciones y el volante ya se encuentra recuperado, la decisión interna apunta a preservarlo para evitar cualquier tipo de recaída.

Esta hoja de ruta comenzó a trazarse hoy mismo en el predio de Ezeiza, adonde el plantel regresó a entrenar por la mañana sin descanso tras los festejos que se extendieron hasta la madrugada del lunes.

Entre la práctica de esta jornada y la de mañana, el cuerpo técnico evaluará la respuesta física de cada titular antes de confirmar una alineación que buscará equilibrar el cuidado médico de los tocados con el mensaje que Arruabarrena baja puertas adentro: "ir por todo y no relajarse".

El ex Independiente Rivadavia fue una de las figuras en la final de la Sudamericana.

Boca vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El Xeneize y la Lepra se enfrentarán en La Bombonera este miércoles 25 de noviembre desde las 21 por los octavos de final del Torneo Clausura.

El partido contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y el ganador avanzará para medirse con el vencedor del cruce entre Gimnasia de La Plata y Newell's, duelo que se disputará hoy a partir de las 17.

Luego Boca jugará con Platense la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre, con horario a confirmar.