El elenco rosarino terminó con nueve hombres por las expulsiones de Jerónimo Russo, a los 7 de la etapa inicial extra, y Martín Ortega, a los 13 del mismo período.

La clasificación deposita a Gimnasia en los cuartos de final del Clausura y tiene la ilusión más viva que nunca de ganar su primera liga en el profesionalismo.

El Lobo, que dirige Ariel Pereyra, deberá esperar hasta la noche de este miércoles para saber si su próximo encuentro será en su casa, ya que un triunfo del elenco mendocino le permitiría volver a jugar en el Bosque platense, pero si gana el elenco de Rodolfo Arruabarrena jugaría en La Bombonera.

Además de un nuevo polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, el partido fue emotivo y se impuso el local aprovechando la inferioridad numérica del elenco orientado por Frank Kudelka.

Los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura