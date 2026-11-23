Luciano Cipriani, el cordobés que hace cinco años trabaja en Gimnasia y Esgrima.

Luciano Cipriani destacó el trabajo de Gimnasia y Esgrima

"El mensaje que le dimos a los chicos cuando arrancamos el año, es que ellos tenían que crecer y potenciarse, están haciendo historia, han jugado con rivales durísimos y lo han hecho muy bien. Hemos tenido buenos resultados deportivos, son pibes que venían jugando en la Liga, tienen mucho futuro, y están siendo observados para el plantel de primera división", contó el DT.

Luciano Cipriani y el duelo de Gimnasia y Esgrima ante Independiente de Avellaneda

Gimnasia y Esgrima jugará en el estadio Libertadores ante Independiente de Avellaneda, este jueves desde las 19. Las series serán a un solo partido en el campo del mejor clasificado y en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá alargue y si se mantiene el empate se ejecutarán penales.

Sobre el encuentro ante los Rojos, el DT admitió: "Vamos a jugar en un estadio gigante, con uno de los grandes del fútbol argentino. Tienen que disfrutar este partido, tienen ese hambre de ganar y pasar de ronda. A los chicos le digo que luchen por su sueño y que dejen todo".

El Turco Alí es uno de sus ayudantes de campo de Cipriani.

El objetivo como entrenador de Cipriani

Luciano Cipriani detalló su experiencia como entrenador y afirmó: "Llevo cinco años en el club, estuve dos años en la 7ma división, dos años en la primera local y este año con la Reserva. He venido creciendo como los chicos, me gustó el orden y el juego ofensivo".

"Gimnasia y Esgrima representa mucho para mí. Es el club que me dio la posibilidad de empezar a dirigir y seguir ligado al fútbol, es algo que siempre me apasiona. Tengo a mis hijos que juegan en el club, me siento parte de esta institución, estoy agradecido por esta chance que me han dado y quiero dejar a Gimnasia bien arriba", expresó.

La campaña del Lobo en Torneo Proyección Clausura 2026

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