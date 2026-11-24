Bajo ese criterio reglamentario, la mirada del cuerpo técnico y de los hinchas millonarios se posará también sobre el otro duelo de cuartos de final del mismo sector del cuadro, protagonizado por Vélez Sarsfield e Independiente. Dado que el conjunto de Avellaneda ocupó la séptima posición en la etapa inicial, River necesita que el Rojo elimine al Fortín para asegurarse el derecho de disputar una eventual semifinal en el Estadio Monumental.

De este modo, el anhelo de volver a jugar ante su público en la recta final del Torneo Clausura exige que se cumplan dos condiciones indispensables de manera simultánea. En primer término, el equipo de Leonardo Ponzio tendrá que superar la exigente prueba en Alta Córdoba frente a Instituto (sobre un césped bajo la lupa tras el reciente espectáculo musical) y, en paralelo, aguardar por un triunfo de Independiente ante Vélez que le devuelva la localía en Núñez.

River visitará a Instituto y esperará resultados.

Cuándo vuelve a jugar River

Aunque la Liga Profesional de Fútbol (LPF) todavía no emitió el comunicado oficial con la programación de los cuartos de final del Torneo Clausura, todo apunta a que Instituto y River Plate se enfrentarán este sábado desde las 22.

Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre https://t.co/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

Más allá de que resta formalizar el horario, la sede quedó definida por presión de la dirigencia cordobesa: el cruce se jugará en Alta Córdoba, escenario que la Gloria ratificó en su cuenta de X con un mensaje contundente: "Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".