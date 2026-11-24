Si bien no ha sido confirmado oficialmente, el encuentro definitorio entre Boca y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre con estadio a confirmar. La sede aún es una incógnita pero el Gigante de Arroyito de Rosario Central pica en punta para recibir el último compromiso de la edición 2026 de la Copa Argentina.

Las otras dos alternativas que se barajan en cuanto a sedes son Santiago del Estero y La Plata, pero ambas ciudades corren de atrás para quedarse con la localía del cotejo.

Boca se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura

Antes de la final, el Xeneize deberá disputar el compromiso de los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, el próximo miércoles 25 de noviembre, desde las 21 en la La Bombonera.

El Vasco Arruabarrena definirá este martes qué tipo de recambio hace de cara al partido ante la Lepra luego del gran desgaste que hizo el plantel en Barranquilla al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.