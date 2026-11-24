Respecto de su situación anímica y de los pasos a seguir por la institución, Marca detalló cómo transita estos días el guardameta: "Owono coincidió en el Estadi Comunal con los compañeros que no le han dejado sólo ni un instante. La plantilla se ha volcado con el portero desde el primer día y muchos de ellos le visitan casi a diario".

"De momento, el club del Principado no ha anunciado de manera oficial la vuelta del portero internacional por Guinea Ecuatorial. De hecho, no hay fecha fijada y todo dependerá del estado mental del jugador que sigue con el tratamiento con especialistas para intentar superar la tragedia", escribió el diario español.

Las imágenes recorrieron el mundo.

Cómo fue la trágica jugada con Jesús de Miguel en Tenerife

El origen de esta conmoción se remonta al pasado 2 de noviembre, en el tramo final del compromiso que disputaron Tenerife y FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

En esa acción, Owono protagonizó una salida a destiempo y chocó con violencia contra el atacante local Jesús de Miguel, quien recibió un severo impacto de la rodilla del arquero en el pecho.

A raíz de la gravedad del golpe, el delantero madrileño sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a su traslado de urgencia y derivó en su fallecimiento al día siguiente en el hospital. Desde aquel desenlace fatal que enlutó al fútbol español, el guardameta del conjunto del Principado permanece alejado de la competencia oficial y bajo seguimiento profesional con el objetivo de superar las secuelas psicológicas de la tragedia.