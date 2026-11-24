La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal tuvo una definición de locos.

Los argumentos del fallo del TAS y la escandalosa final entre Senegal y Marruecos

La incertidumbre llegó a su fin este martes, cuando el panel de árbitros del TAS se pronunció a favor del recurso presentado por Senegal tras la audiencia realizada el 8 de octubre en su sede suiza.

En su dictamen, el máximo tribunal deportivo dejó sin efecto la resolución que había emitido el Comité de Apelación de la CAF el pasado marzo y restituyó la validez deportiva de la final jugada el 18 de enero en Rabat, donde el conjunto senegalés se impuso por 1-0 en la prórroga.

El conflicto reglamentario se había desatado a raíz de un reclamo formal presentado por Marruecos tras los incidentes ocurridos en el cierre del tiempo reglamentario de aquel encuentro decisivo.

En el tiempo añadido, el árbitro sancionó un penal a favor del seleccionado marroquí, decisión que provocó que la mayoría de los futbolistas de Senegal abandonaran el campo de juego en señal de protesta - una conducta por la cual la CAF resolvió adjudicarle el partido por 3-0 a Marruecos en segunda instancia -.

Sin embargo, la resolución definitiva del tribunal internacional ponderó lo sucedido una vez que se reanudaron las acciones en el estadio marroquí. Aquella noche, Marruecos desperdició el penal que había originado el tumulto, los jugadores senegaleses regresaron al césped para completar el encuentro y Pape Gueye convirtió en la prórroga el gol que selló el triunfo y permitió que Senegal recibiera el trofeo en el campo, una consagración que ahora quedó ratificada de manera inapelable.

Senegal volvió a ganar la Copa que se le fue arrebatada.

Por qué el TAS le devolvió el título a Senegal

El fallo dictado en Lausana determinó que la Confederación Africana de Fútbol aplicó de forma errónea su propia normativa, ya que las sanciones invocadas solo rigen ante la cancelación definitiva de un encuentro.

Así lo fundamentó el tribunal: "Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho".

Asimismo, la sentencia remarca que la potestad de suspender o reanudar las acciones pertenecía exclusivamente al juez dentro del campo. Al comprobar que ambos seleccionados regresaron al césped con voluntad de continuar, su determinación quedó amparada por la doctrina de las Reglas de Juego y circunscripta al ámbito estrictamente deportivo.

El dictamen lleva la firma del francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas. Aunque reconocieron que el árbitro resolvió en un clima de extrema tensión, descartaron que su postura pudiera calificarse de "arbitraria". "Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego", sentenció el panel.