Más allá de la confianza que transmite su discurso, Flores evitó subestimar la talla del adversario al que enfrentará por un lugar en las semifinales. Si bien reconoció que el club de Núñez "es un rival durísimo, con mucha jerarquía", subrayó que el elenco cordobés cuenta con "sus armas" para neutralizar las virtudes del visitante y sostener la ilusión de avanzar de ronda ante su público.

De cara a los noventa minutos decisivos, el técnico dejó en claro cuál será la postura futbolística y actitudinal de sus dirigidos sobre el césped: "Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes".

Para finalizar, se mostró coherente con la magnitud del trascendental partido: "River va a tener que hacer mucho. Nosotros también vamos a dejar la vida".

River visitará a Instituto en un partido de alto voltaje.

River jugará de visitante en Alta Córdoba

Así lo informó la página de X del conjunto cordobés, donde los hinchas de Instituto criticaron fuertemente el mensaje haciendo hincapié en que en otras oportunidades habían cedido la localía, causando indignación.

Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre https://t.co/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

A la espera de que se oficialice la franja horaria, la presión de la cúpula directiva del conjunto cordobés garantizó que el cruce se juegue en Alta Córdoba, escenario que la Gloria confirmó en su cuenta de X con una frase contundente: "Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".