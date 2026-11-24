Quienes deciden sumar esta planta a los ambientes cerrados suelen encontrarse con un dilema frecuente: definir el punto exacto donde prospera sin sufrir estrés ambiental. A diferencia de otras variedades más rústicas, exige un equilibrio muy preciso entre la claridad que recibe y la humedad del sustrato.

En sus distintas formas, la begonia es una de las plantas de interior más populares.

Cuánta luz necesita y cómo administrar el riego

El primer factor determinante para mantenerla saludable es la luz. Esta especie necesita ambientes muy luminosos, pero nunca exposición solar directa, ya que los rayos intensos —especialmente a través de los vidrios— queman sus tejidos con rapidez. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana orientada al este o protegida por una cortina traslúcida que filtre la radiación.