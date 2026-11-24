El arquero de Independiente Rivadavia recordó que el equipo peleó contra el Xeneize el campeonato de la Tabla Anual pero terminó escapándoseles por muy poco. Sin embargo, pese a aquel traspié el Azul nunca resignó su nivel y actitud. "El fútbol argentino es muy competitivo, estuvimos muy cerca de quedarnos con la Tabla Anual, peleamos hasta el final, siempre mantuvimos el espíritu de lucha".

“¿Si vuelvo al arco? No tengo esa respuesta, ja. Tiramos todos para adelanteEl grupo me ha apoyado, me ayudó a crecer mucho, voy a estar eternamente agradecido”.Nicolas Bolcato, arquero de Independiente Rivadavia, en #PuedePasar por DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) November 23, 2026

Por otra parte, Nicolás Bolcato se refirió a su andar personal, donde dejó la titularidad en el arco de Independiente Rivadavia para el compromiso ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina. El arquero de 22 años había disputado 43 partidos hasta ese compromiso en el que Alfredo Berti decidió darle la oportunidad a Emanuel Gómez Riga.

Para el encuentro ante Boca se mantiene la incógnita sobre si el joven de gran recorrido este 2026 regresará a los tres palos o se mantendrá Gómez Riga que viene de jugar ante el Pincha y acumula 3 partidos en esta temporada con el Azul.

"¿Si vuelvo al arco? No tengo esa respuesta. Tiramos todos para adelante El grupo me ha apoyado, me ayudó a crecer mucho, voy a estar eternamente agradecido", respondió Bolcato a esa pregunta. La formación de la Lepra aún no está definida y el arquero guarda la esperanza de regresar a la titularidad.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia no podrá contar con José Florentín ante Boca y Alfredo Berti deberá rediagramar el once que jugó ante Estudiantes el último partido. El ganador del encuentro entre la Lepra y el Xeneize se cruzará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que viene de derrotar a Newell's en octavos de final.