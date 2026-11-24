Tras la derrota ante Francia, en París, el seleccionado nacional terminó 4to en las posiciones del Hemisferio Sur con un saldo de 2 victorias y 4 derrotas por lo que el próximo domingo a las 10.10 jugarán en Twickenham frente al 4to del Hemisferio Norte, mismo rival frente al que iniciaron la competencia en julio pasado, en Córdoba.

Pedro Rubiolo fue suplente ante Francia y sería titular en Los Pumas frente a Escocia.

Con el objetivo de cerrar de la mejor manera una temporada irregular Felipe Contepomi tuvo que meter mano en el plantel por las bajas de Mateo Carreras (lesión en un hombro), Santiago Chocobares (lesión muscular), Bautista Delguy (lesión en una rodilla), Pablo Matera (cuestiones personales), Mayco Vivas (suspensión) y Boris Wenger (lesión en el rostro).