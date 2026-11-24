Los Pumas se instalaron en Londres y anunciaron varias novedades en el plantel para afrontar el cruce con Escocia por el 7mo puesto del Nations Championship 2026.
Los Pumas se instalaron en Londres y anunciaron varias novedades en el plantel para afrontar el cruce con Escocia por el 7mo puesto del Nations Championship 2026.
Tras la derrota ante Francia, en París, el seleccionado nacional terminó 4to en las posiciones del Hemisferio Sur con un saldo de 2 victorias y 4 derrotas por lo que el próximo domingo a las 10.10 jugarán en Twickenham frente al 4to del Hemisferio Norte, mismo rival frente al que iniciaron la competencia en julio pasado, en Córdoba.
Con el objetivo de cerrar de la mejor manera una temporada irregular Felipe Contepomi tuvo que meter mano en el plantel por las bajas de Mateo Carreras (lesión en un hombro), Santiago Chocobares (lesión muscular), Bautista Delguy (lesión en una rodilla), Pablo Matera (cuestiones personales), Mayco Vivas (suspensión) y Boris Wenger (lesión en el rostro).
Los que se suman para esta última semana del año son Santiago Grondona, el juvenil apertura sanjuanino Juan Segundo Martín Montilla que actúa en el Clermont francés, el pilar mendocino Rodrigo Martínez, Matías Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz.
Aunque habrá que esperar el transcurso de la semana para conocer quiénes serán los 23 elegidos para el encuentro del domingo el único posible debutante es Martín Montilla (estuvo en Argentina XV) y los que más chances tienen de ser parte del equipo son Grondona, Moroni y Ruiz.
Viernes 27/11
Sábado 28/11
Domingo 29/11
Todos los partidos se jugarán en el estadio de Twickenham, en Londres, y serán televisados por ESPN y Disney Plus.