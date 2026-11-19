En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar del mendocino Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy volverá a jugar como wing.
Francia llega a este duelo tras vencer 21-19 a Sudáfrica, bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur. En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.
La formación de Los Pumas para jugar con Francia
- WENGER, Boris – 13 caps
- MONTOYA, Julián – 121 caps – Capitán
- MORENO, Francisco – 5 caps
- PETTI, Guido – 106 caps
- LAVANINI, Tomás – 94 caps
- GONZÁLEZ, Juan Martín – 53 caps – Vicecapitán
- SCELZO, Juan Martín – 4 caps
- ISA, Facundo – 54 caps
- BENÍTEZ CRUZ, Simón – 17 caps
- ALBORNOZ, Tomás – 26 caps
- MENDY, Ignacio – 8 caps
- CHOCOBARES, Santiago – 37 caps
- CINTI, Lucio – 46 caps
- DELGUY, Bautista – 44 caps
- PRISCIANTELLI, Gerónimo – 7 caps
Suplentes
- 16. BOSCH, Facundo – 14 caps
- 17. VIVAS, Mayco – 46 caps
- 18. SCLAVI, Joel – 34 caps
- 19. ELÍAS, Efraín – 8 caps
- 20. RUBIOLO, Pedro – 33 caps
- 21. MATERA, Pablo – 129 caps – Vicecapitán
- 22. MOYANO, Agustín – 11 caps
- 23. ISGRÓ, Rodrigo – 21 caps
Los Pumas en el Nations Championship 2026
- 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba
- 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan
- 18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero
- 6 de noviembre – Los Pumas 12 vs Irlanda 42 – Dublín
- 14 de noviembre – Los Pumas 19 vs Italia 14 – Génova
- 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París
- 27, 28 y 29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres