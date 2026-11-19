Arruabarrena fue contundente y afirmó: "Las finales hay que saber jugarlas". Además, el DT se refirió a las exigentes condiciones climáticas que afrontarán en el partido debido al calor y la humedad. "Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar".

Respecto a Atlético Mineiro, el DT evitó confiarse por el mal presente futbolístico del conjunto brasileño y "le dio crédito por haber alcanzado la instancia decisiva", señaló que "el rival llegó por sus cualidades al igual que Boca" y expresó su deseo de "estar mejor que ellos el sábado para demostrarlo en el campo".

La logística de Boca por el calor en Barranquilla

A partir de este jueves, Arruabarrena dispondrá de dos entrenamientos en Barranquilla para definir el equipo titular. Debido al intenso calor y humedad, Boca modificó sus horarios de entrenamientos y tanto el jueves como el viernes, el plantel realizará las prácticas en el horario de la final (19.30 de Argentina) para que los jugadores se adapten al clima. El mismo sábado, la temperatura podría llegar a los 32 grados.