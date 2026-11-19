Boca aterrizó en Barranquilla con la ilusión y la mente puesta en la final del sábado ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana. En la previa, ambos entrenadores dejaron su mirada respecto al compromiso de alto calibre que definirá al próximo campeón.
Arruabarrena rompió el silencio en la previa de la final con Boca: "Las finales hay que saber jugarlas"
Rodolfo Arruabarrena dejó sus primeras impresiones sobre la final entre Boca y Atlético Mineiro por Copa Sudamericana
Rodolfo Arruabarrena y Eduardo Domínguez fueron claros respecto a la dificultad que tendrá el duelo a disputarse en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Tras la advertencia del ex DT del Pincha, quien sentenció que Mineiro espera "ganar" la Copa Sudamericana, el Vasco también se mostró firme en sus convicciones en la previa de la final.
Arruabarrena, enfocado en la final con Boca por Copa Sudamericana
Una multitud de hinchas recibió al plantel de Boca en el Hotel Estelar Alto Prado, tras partir en vuelo chárter desde Ezeiza y arribar cerca de las 22 de nuestro país. En medio de la expectativa, el entrenador xeneize dejó su perspectiva sobre el encuentro definitorio ante Atlético Mineiro.
Arruabarrena fue contundente y afirmó: "Las finales hay que saber jugarlas". Además, el DT se refirió a las exigentes condiciones climáticas que afrontarán en el partido debido al calor y la humedad. "Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar".
Respecto a Atlético Mineiro, el DT evitó confiarse por el mal presente futbolístico del conjunto brasileño y "le dio crédito por haber alcanzado la instancia decisiva", señaló que "el rival llegó por sus cualidades al igual que Boca" y expresó su deseo de "estar mejor que ellos el sábado para demostrarlo en el campo".
La logística de Boca por el calor en Barranquilla
A partir de este jueves, Arruabarrena dispondrá de dos entrenamientos en Barranquilla para definir el equipo titular. Debido al intenso calor y humedad, Boca modificó sus horarios de entrenamientos y tanto el jueves como el viernes, el plantel realizará las prácticas en el horario de la final (19.30 de Argentina) para que los jugadores se adapten al clima. El mismo sábado, la temperatura podría llegar a los 32 grados.
En pocas palabras
- Arruabarrena enfocado: El DT de Boca expresó que las finales