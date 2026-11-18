Martín Pino fue una pieza clave en el ascenso de Godoy Cruz. El delantero convirtió 21 goles en este 2026 y no solo fue el máximo artillero del Expreso sino que también fue el mayor anotador de toda la temporada en la Primera Nacional.
Martín Pino, goleador y pieza clave en el ascenso de Godoy Cruz: "Era mi sueño y el de mis compañeros"
Martín Pino fue indispensable en el ascenso de Godoy Cruz y se mostró feliz por el objetivo cumplido
Pino fue indispensable en el regreso de Godoy Cruz a la Primera División y la gente se lo hizo saber en el festejo por el campeonato que se realizó en el Feliciano Gambarte.
Martín Pino, cumpliendo sueños en Godoy Cruz
El más buscado para la foto, en medio de la gente bodeguera que celebró en el Gambarte, fue Martín Pino. El goleador fue reconocido por el hincha de Godoy Cruz y así contó la emoción que le generó el cariño de la gente: "La verdad que muy lindo lo que se vivió el otro día en la cancha y ahora el cariño de la gente la verdad que me pone muy feliz a mí y a mi familia".
Pino tuvo dos períodos en el Tomba. El primero fue en el 2024,en la Primera División, donde disputó 28 partidos y convirtió 2 goles. Esta segunda etapa fue sin dudas la explosión del delantero donde en 34 partidos convirtió 21 goles. Su virtud en los metros finales fue fundamental para que Godoy Cruz definiera varios partidos en la categoría.
Un año que fue duro pero que terminó como todo el plantel lo deseaba. "Terminamos la primera ronda fuera de Reducido y era algo que el equipo no quería. Nos propusimos a jugar finales, ir paso a paso y nosotros como grupo estábamos muy bien, estábamos muy fuertes, entonces eso hizo que se nos dé todo".
Sobre su revancha y el objetivo cumplido, Martín Pino expresó: "Uno se quedaba con esa fe de que Godoy Cruz vuelva a Primera y se logró. Era un sueño mío, sueño de todos mis compañeros y eso lo logramos todos juntos".
Respecto a su futuro, el delantero no quiso dar mayores detalles ya que deberá sentarse a negociar con la dirigencia pero, según dejó entrever, su intención es poder desempeñarse en Primera División con la camiseta del Tomba.
En pocas palabras
- Martín Pino: Goleador clave en el ascenso de Godoy Cruz, anotando 21 tantos en la temporada 2026.
- Revancha y sueño cumplido: El delantero expresó la satisfacción por lograr el regreso a Primera División.
- Futuro: Pino buscará negociar su continuidad para jugar en Primera con Godoy Cruz.