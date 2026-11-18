Pino tuvo dos períodos en el Tomba. El primero fue en el 2024,en la Primera División, donde disputó 28 partidos y convirtió 2 goles. Esta segunda etapa fue sin dudas la explosión del delantero donde en 34 partidos convirtió 21 goles. Su virtud en los metros finales fue fundamental para que Godoy Cruz definiera varios partidos en la categoría.

Un año que fue duro pero que terminó como todo el plantel lo deseaba. "Terminamos la primera ronda fuera de Reducido y era algo que el equipo no quería. Nos propusimos a jugar finales, ir paso a paso y nosotros como grupo estábamos muy bien, estábamos muy fuertes, entonces eso hizo que se nos dé todo".

Sobre su revancha y el objetivo cumplido, Martín Pino expresó: "Uno se quedaba con esa fe de que Godoy Cruz vuelva a Primera y se logró. Era un sueño mío, sueño de todos mis compañeros y eso lo logramos todos juntos".

Respecto a su futuro, el delantero no quiso dar mayores detalles ya que deberá sentarse a negociar con la dirigencia pero, según dejó entrever, su intención es poder desempeñarse en Primera División con la camiseta del Tomba.