Alexis Mac Allister se muestra calmado mientras define su futuro, pero ahora con cartas en sus manos.

Liverpool dio marcha atrás con el futuro de Alexis Mac Allister

El mediocampista argentino de 27 años es, sin duda, un jugador de elite. Por eso, la decisión del Liverpool de no renovarle le cayó como un balde de agua fría a Mac Allister, mientras que los clubes más importantes del mundo comenzaron a relamerse y a analizar la posibilidad de sumarlo a sus filas.

Fue ahí cuando el volante manifestó: "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y en los partidos".

Su contrato finaliza el 30 de junio de 2028, por lo que a partir de enero de ese año tendrá libertad de acción para negociar con otros clubes e incorporarse sin cargo a otra institución. No obstante, al ser un pilar fundamental en la estructura de Andoni Iraola, el panorama cambió abruptamente.

Así lo informó César Luis Merlo, periodista deportivo argentino especializado en el mercado de pases y en transferencias de futbolistas, quien explicó que el club abrió negociaciones con el mediocampista con la intención de extender su vínculo.

Alexis Mac Allister es protagonista absoluto del Liverpool.

Los números de Alexis Mac Allister en Liverpool en la temporada

A pesar de la incertidumbre inicial generada en torno a su contrato y los rumores sobre su futuro, Alexis Mac Allister no bajó los brazos y continuó entrenando con la misma dedicación de siempre; así lo puso en valor su entrenador, Andoni Iraola: "Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí".

Las estadísticas lo respaldan: en 16 partidos disputados en la temporada 2026-27, fue titular en 12 oportunidades, convirtió cinco goles y brindó una asistencia. De esta manera, el Liverpool se ubica cuarto en la Premier League con 18 puntos, a 9 del líder, el Arsenal.