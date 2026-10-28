Alexis Mac Allister vuelve a estar en la mira del Real Madrid, pero José Mourinho lanzó una advertencia

Frente a la posibilidad, José Mourinho expresó: "Yo no pido nada. Estoy contento con la plantilla y los jugadores. Tengo la sensación de que la normalidad es que la gente mejore. Individual y colectivamente. Sobre todo si tenemos tiempo y paz para trabajar".

De esta manera el DT dejó entrever que el interés real es de la dirigencia del Real Madrid: "Me gusta tener plantillas cortas y, si entrara alguien, alguien tendría que salir. Si la dirección deportiva se plantea algo, aquí estamos para valorar. Pero no será iniciativa mía".

Por su lado, Alexis Mac Allister ya se había manifestado sobre la decisión del club inglés de dejar de contar con sus servicios: "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste. Ver a Dominik y a Ryan renovar me pone muy contento porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo me entristece no haber recibido lo mismo".

Franco Mastantuono fue el último argentino en vestir la camiseta del Real Madrid.

Los últimos 10 jugadores argentinos que estuvieron en Real Madrid