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El futuro del mediocampista

Alexis Mac Allister vuelve a estar en la mira del Real Madrid, pero José Mourinho lanzó una advertencia

Liverpool decidió no renovar el contrato de Alexis Mac Allister y su futuro es una incógnita, aunque el Real Madrid volvió a aparecer en el radar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
No le renovarán a Alexis Mac Allister en el Liverpool y piensa en su futuro.

No le renovarán a Alexis Mac Allister en el Liverpool y piensa en su futuro.

Alexis Mac Allister se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados del mundo. Por eso, causó sorpresa que el Liverpool decidiera no renovar su contrato, considerando que es titular indiscutido, tiene la 10 en su espalda y le aporta al equipo tanto recuperación como una gran distribución de la pelota, además de asistencias y gol.

Sobran los motivos por los cuales en Europa se habla de él como el hombre ideal para reforzar al Real Madrid; sin embargo, el entrenador fue tajante al referirse a esa posibilidad.

Jos&eacute; Mourinho se expres&oacute; sobre la posible llegada de Alexis Mac Allister.

José Mourinho se expresó sobre la posible llegada de Alexis Mac Allister.

¿Mac Allister al Real Madrid? La palabra de Mou

El contrato del mediocampista de la Selección argentina vence en 2028 y el conjunto blanco recién podría iniciar gestiones a mediados de ese año, por lo que su desembarco en Madrid demandará paciencia.

Frente a la posibilidad, José Mourinho expresó: "Yo no pido nada. Estoy contento con la plantilla y los jugadores. Tengo la sensación de que la normalidad es que la gente mejore. Individual y colectivamente. Sobre todo si tenemos tiempo y paz para trabajar".

De esta manera el DT dejó entrever que el interés real es de la dirigencia del Real Madrid: "Me gusta tener plantillas cortas y, si entrara alguien, alguien tendría que salir. Si la dirección deportiva se plantea algo, aquí estamos para valorar. Pero no será iniciativa mía".

Por su lado, Alexis Mac Allister ya se había manifestado sobre la decisión del club inglés de dejar de contar con sus servicios: "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me pone muy, muy triste. Ver a Dominik y a Ryan renovar me pone muy contento porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo me entristece no haber recibido lo mismo".

Franco Mastantuono fue el &uacute;ltimo argentino en vestir la camiseta del Real Madrid.

Franco Mastantuono fue el último argentino en vestir la camiseta del Real Madrid.

Los últimos 10 jugadores argentinos que estuvieron en Real Madrid

  1. Franco Mastantuono (2025 - 2026).
  2. Nicolás Paz (2023 - 2024).
  3. Francisco Feuillassier (2017 - 2020).
  4. Ángel Di María (2010 - 2014).
  5. Ezequiel Garay (2009 - 2010).
  6. Gabriel Heinze (2007 - 2009).
  7. Javier Saviola (2007 - 2009).
  8. Fernando Gago (2007 - 2011).
  9. Gonzalo Higuaín (2007 - 2013).
  10. Walter Samuel (2004 - 2005).

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