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Atlético Tucumán y Platense se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora y TV

Altético de Tucumán se medirá ante Platense por una de las semifinales de la Copa Argentina

Por UNO
Platense y Atlético Tucumán se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026.

Platense y Atlético Tucumán se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina 2026.

Atlético Tucumán y Platense se enfrentan este miércoles en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el Decano y el Calamar pelearán por el boleto como primer clasificado a la final del certamen.

El ganador se enfrentará con el vencedor de la llave entre Boca y Banfield.

Cómo llegan Atlético Tucumán y Platense a las semifinales de Copa Argentina

Atlético Tucumán llega a este encuentro luegode vencer por penales al último campeón, Independiente Rivadavia, en los cuartos de final. Previamente, los dirigidos por Julio César Falcioni derrotaron a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0).

De esta manera, el equipo tucumano quiere volver a ser protagonista en el fútbol argentino y buscará disputar la final de la Copa Argentina, tal como lo hizo en la edición 2017 donde se consagró subcampeón.

Del otro lado está Platense, que viene de dos temporadas óptimas. Su primer golpe llegó en el 2025, cuando dio la gran sorpresa y se consagró campeón del Torneo Apertura eliminando de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente ganarle a Huracán en la final.

En este 2026, el Calamar alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, donde cayó en una muy apretada serie contra el Fluminense de Brasil.

En su camino hacia las semifinales de la presente Copa Argentina, el equipo de Vicente López eliminó a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata.

La otra semifinal, que tendrá como protagonistas a Boca y a Banfield, será el 14 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas.

Atlético Tucumán vs Platense por semifinales de Copa Argentina: detalles del encuentro

Hora: 21:15

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Padre Martearena

TV: TyC Sports

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