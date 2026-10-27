Nico Paz fue determinante en el Como: gol de cabeza y asistencia para el triunfo sobre Torino en la Serie A

Así el Como alcanzó los 20 puntos y está cuarto en la tabla, por ahora en puestos de clasificaciones a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

El plantel que dirige Cesc Fàbregas afrontó el cuarto compromiso en diez días. Torino llegaba en un gran momento, con tres victorias consecutivas.

El partido se mantuvo parejo hasta lkos 24' del primer tiempo, cuando Kian Fitz-Jim le robó el balón a Ramón y asistió a Che Adams, que definió para el 1-0 de Torino.

Luego Douvikas estuvo cerca del empate antes de la media hora y a los 32' Jacobo Ramón cabecedó desviado.

El ritmo del encuentro bajó hacia el final del primer tiempo debido al orden defensivo de Torino, que resistió una última ocasión de Da Cunha que pasó cerca del travesaño.

El Como salió con todo en el complemento a dar vuelta la historia. Tras un disparo de Milla a los 9' se produjo una jugada iniciada por Nico Paz, que asistió a Caqueret dentro del área, aunque el remate se estrelló en el travesaño.

El Como lo dio vuelta de la mano de Nico Paz

A los 32' un remate de Baturina pegó en el travesaño a los 32'. Y a los 36', llegó el empate, Jacobo Ramón marcó su segundo gol en la Serie A tras conectar de cabeza un centro de Nico Paz, su segunda asistencia de la noche.

A los 42' Yan Couto se escapó por la banda derecha y asistió a Nico Paz dentro del área, que definió de cabeza ante Comuzzo para poner el 2-1.

El tercer gol de Como llegó en tiempo de descuento, a los 47', cuando Vlasic perdió la pelota dentro del área y permitió a Baturina para establecer el 3-1 definitivo.