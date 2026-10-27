Cómo funcionará en Instagram la vinculación de Reels con los nuevos videos largos

La aplicación de Meta, Instagram, evalúa videos largos horizontales para competir con YouTube.

El paso a paso de la nueva herramienta de navegación

El flujo de interacción dentro de la aplicación de Instagram fue optimizado para que la transición entre formatos no interrumpa la experiencia del usuario:

Descubrimiento en el feed o la solapa de Reels: el usuario navega de forma habitual por su feed vertical de Reels y se encuentra con un fragmento destacado o tráiler de un contenido extenso (por ejemplo, el corte de 30 segundos de un pódcast). Etiqueta o enlace de vinculación en pantalla: en la parte inferior del Reel vertical, aparecerá un botón prominente llamado "Ver video completo" o un enlace directo a la función Features. Transición al reproductor horizontal: al hacer clic en el enlace, la interfaz adapta automáticamente la orientación del reproductor de videos para pasar a la pantalla completa apaisada, sin necesidad de salir de la aplicación ni buscar el canal del creador. Control de reproducción y marcas de tiempo: durante la reproducción del contenido largo, el usuario dispone de controles avanzados como barra de progreso, salto por capítulos y opción de continuar la reproducción en segundo plano dentro de Instagram.

El beneficio estratégico para los creadores de Estados Unidos

Para la comunidad de creadores de contenido, este mecanismo resuelve uno de los principales problemas históricos de las redes sociales: la tasa de conversión entre el público que ve un clip corto y el que efectivamente migra a plataformas externas para consumir la pieza completa.

Al integrar todo el proceso dentro de Instagram, los creadores en Estados Unidos podrán utilizar los Reels como "ganchos" publicitarios directos para maximizar la audiencia de sus videos extensos y potenciar sus métricas de monetización.