La apuesta de Instagram por los videos largos

Instagram prueba el formato de videos horizontales

Según informa EFE, el proyecto, denominado Features (Características), se encuentra en fase de evaluación inicial entre un grupo selecto de creadores de contenido en Estados Unidos y habilita la publicación de materiales audiovisuales en formato apaisado con una duración de hasta 90 minutos.

El director de la plataforma, Adam Mosseri, confirmó la iniciativa señalando que la compañía busca brindar a los usuarios "más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado", abriendo una nueva etapa en la oferta audiovisual de la aplicación.