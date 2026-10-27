La apuesta de Instagram por los videos largos

La red social Instagram comenzó a probar el formato de visualización de videos horizontales, un movimiento estratégico con el que busca desafiar el liderazgo histórico de plataformas como YouTube y captar a los principales creadores de contenido del ecosistema digital.
Instagram prueba el formato de videos horizontales
Según informa EFE, el proyecto, denominado Features (Características), se encuentra en fase de evaluación inicial entre un grupo selecto de creadores de contenido en Estados Unidos y habilita la publicación de materiales audiovisuales en formato apaisado con una duración de hasta 90 minutos.
El director de la plataforma, Adam Mosseri, confirmó la iniciativa señalando que la compañía busca brindar a los usuarios "más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado", abriendo una nueva etapa en la oferta audiovisual de la aplicación.
Las claves de los nuevos videos apaisados
La implementación de este formato representa un giro respecto a la posición previa de Meta, orientándose ahora a competir con servicios como YouTube, Spotify o Netflix:
- Integración fluida con Reels: según detalló la vicepresidenta de Producto, Tessa Lyons, los usuarios que encuentren un fragmento o resumen en un Reel vertical podrán hacer clic para acceder directamente a la versión completa del contenido en horizontal dentro de la misma interfaz.
- Foco en el formato pódcast: la herramienta está especialmente diseñada para potenciar los pódcasts de video y las producciones extensas, uno de los segmentos de mayor crecimiento tanto en consumo de audiencia como en inversión de anunciantes.
- Expansión a la pantalla de televisión: aunque la prueba piloto en Estados Unidos se ejecuta sobre dispositivos móviles, el objetivo final de Meta es trasladar esta experiencia de videos horizontales a la versión de Instagram para televisores inteligentes (Smart TV).
La batalla por captar a los creadores de contenido
Con este cambio, Instagram busca retener el tráfico de usuarios en Estados Unidos y el mercado global evitando que la audiencia migre a otras aplicaciones al buscar contenidos explicativos, entrevistas o pódcasts completos.
La flexibilización de los formatos audiovisuales marca un hito en la evolución de las redes sociales, donde el video horizontal vuelve a ganar relevancia estratégica frente al consumo tradicional de pantalla vertical.
En pocas palabras
- Instagram prueba videos: la aplicación de Meta evalúa videos largos horizontales para competir con YouTube.
- Formato horizontal: la iniciativa permite contenidos de hasta 90 minutos, enfocada en pódcasts y expansión a Smart TV.
- Captación de creadores: busca retener audiencia y creadores de contenido, flexibilizando formatos audiovisuales.