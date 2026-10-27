Adiós a la esponja tradicional: la tendencia que se impone para dejar la cocina como nueva

Ante este panorama, la búsqueda de hábitos de consumo más conscientes dio lugar a una verdadera reconversión en los productos para la casa, con varias tendencias como principales protagonistas.

Las esponjas de cocina son cada vez menos utilizadas.

Por qué la esponja tradicional cada vez se usa menos

El motivo detrás de este cambio va más allá de una simple moda estética. Diversos estudios científicos de reciente publicación revelaron que las esponjas sintéticas, al desgastarse con el uso y el frotado constante, liberan millones de microplásticos que se escurren por las cañerías.