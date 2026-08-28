Instagram y Facebook cambiarán: así serán las nuevas reglas para los menores

Además, se implementará un bloqueo automático entre la medianoche y las 6 a.m., durante el cual los menores no podrán acceder a Instagram ni Facebook. Las notificaciones también quedarán silenciadas en horarios escolares y durante la noche.

Se implementarán límites de uso diario, bloqueos nocturnos y verificación de edad reforzada.

Cambios visibles en la experiencia de Instagram y Facebook

Las plataformas deberán modificar funciones centrales para reducir la exposición a dinámicas adictivas:

Ocultar el recuento de “me gusta” en cuentas de menores.

en cuentas de menores. Restringir filtros de belleza que simulan procedimientos estéticos.

que simulan procedimientos estéticos. Desactivar el scroll infinito para adolescentes.

para adolescentes. Permitir un feed cronológico sin algoritmos de recomendación.

sin algoritmos de recomendación. Pausas obligatorias tras períodos prolongados de uso.

Estas medidas buscan reducir la presión social, la comparación constante y la exposición a contenidos que pueden afectar la salud mental.

Verificación de edad más estricta y auditorías externas

Meta deberá reforzar su sistema de verificación de edad, combinando inteligencia artificial con herramientas de terceros. El acuerdo exige:

Auditorías externas periódicas para evaluar la eficacia del sistema.

para evaluar la eficacia del sistema. Metas específicas para reducir falsos positivos (menores detectados como adultos).

para reducir falsos positivos (menores detectados como adultos). Revisión de cuentas vinculadas cuando se detecta un usuario menor de 13 años.

La demanda acusaba a Meta de tener una política de “no preguntar, no decir” respecto a menores de 13 años, pese a contar con infraestructura para detectar cuentas falsas.

Reducir la exposición a contenidos dañinos

El acuerdo obliga a que varias funciones de seguridad estén activadas por defecto, no optativas:

Límite de dos horas.

Bloqueo nocturno.

Silenciamiento de notificaciones.

Los padres podrán:

Activar un feed cronológico .

. Desactivar autoplay de videos.

de videos. Supervisar la actividad de sus hijos.

Críticos señalan que aún quedan funciones peligrosas que siguen siendo opt-in, como desactivar recomendaciones algorítmicas por completo.

El objetivo principal es reducir la adicción, la comparación social y la exposición a contenidos dañinos en las plataformas.

Qué dicen los expertos: avances, pero insuficientes

Aunque el acuerdo es considerado un hito histórico, especialistas advierten que:

Las medidas no solucionan de inmediato los problemas de adicción.

Meta sigue definiendo qué se considera “daño”, lo que limita el alcance real.

Las recomendaciones algorítmicas siguen siendo un riesgo para menores.

La implementación tomará tiempo y requerirá supervisión constante.

Investigadores en ciberseguridad señalan que muchas herramientas previas de Meta “no funcionaban como se prometía”, por lo que será clave evaluar la eficacia real de estos cambios.

El acuerdo marca un antes y un después en la regulación de Instagram y Facebook para menores. Las nuevas reglas buscan reducir la adicción, mejorar la seguridad y limitar la exposición a contenidos dañinos.

Sin embargo, expertos coinciden en que aún falta avanzar en restricciones algorítmicas y en una supervisión más profunda del diseño de las redes sociales.