"Puedo ser muy malo": su esposo la amenazaba por mensajes y ella lo denunció en Instagram

Un empresario brasileño fue detenido en São Paulo luego de agredir físicamente a su pareja. La víctima publicó una serie de mensajes en Instagram para exponer las amenazas previas al ataque. La cirujana dental Giullia Vel Kos mostró las advertencias escritas por Ivo Vel Kos antes de ser arrestado.
El conflicto comenzó por el contacto de una mujer identificada como Cinthia. La esposa del financista cuestionó que su esposo tuviera contacto con esta mujer, y el acusado justificó la situación alegando que la tercera persona solo pedía una hoja de cálculo. La discusión subió de tono rápidamente con frases violentas.
El agresor advirtió que una confrontación resultaría "muy mala" para la joven de 27 años. "Yo soy quien paga y financia toda esta farsa. Si quieres enfrentarte a mí, dímelo. Te irá MUY mal", escribió el detenido. "No te metas conmigo ni me amenaces. Así como puedo ser bueno, también puedo ser muy malo. De lo contrario, desataré a mi ejército de abogados contra ti y contra todos los demás", sentenció el hombre.
El esposo, detenido
La víctima detalló en las redes sociales las dificultades para terminar el matrimonio. "Siempre intenté irme y divorciarme, hubo innumerables promesas, amenazas para que aceptara sus términos y condiciones para no ser aplastada", relató. La policía arrestó al sospechoso durante la madrugada del sábado 15 por violencia física.
Una audiencia de custodia confirmó la detención preventiva del acusado. El caso ingresó en la Comisaría de Defensa de la Mujer en Freguesia do Ó bajo los cargos de lesiones corporales. Giullia denunció haber recibido golpes en el rostro y dio además antecedentes de episodios violentos.
El acusado brindó una versión diferente ante las autoridades policiales, ya que admitió los golpes contra la mujer, pero alegó una supuesta reacción en defensa propia. El detenido negó haber utilizado una pistola eléctrica o un bate de béisbol durante la pelea. El reporte oficial constató lesiones en ambas personas.
Escándalo financiero
Ivo Vel Kos construyó su carrera profesional en los mercados de capitales brasileños. El empresario fundó la compañía de titulización Virgo, que operaba con certificados de cuentas por cobrar inmobiliarias o agroindustriales. El directivo tuvo que vender su empresa luego de un fraude público.
La Comisión de Valores acusó formalmente al empresario por el caso de corrupción, ya que la investigación señaló una asignación irregular de fondos de crédito privado. Un dictamen preliminar detectó transacciones ilícitas por 216 millones de reales en 76 valores. El detenido figura actualmente como socio de entidades financieras menores.
En pocas palabras
- Violencia de género: una cirujana denunció a su esposo por amenazas y agresiones físicas en São Paulo.
- Publicación en redes: la víctima expuso las intimidaciones y el caso a través de su cuenta de Instagram.
- Detención del agresor: el empresario fue arrestado por violencia doméstica y enfrenta cargos en su contra.