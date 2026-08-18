"Puedo ser muy malo": su esposo la amenazaba por mensajes y ella lo denunció en Instagram

Las pruebas que enseñó la cirujana dental en su cuenta de Instagram. Imagen traducida por IA

El esposo, detenido

La víctima detalló en las redes sociales las dificultades para terminar el matrimonio. "Siempre intenté irme y divorciarme, hubo innumerables promesas, amenazas para que aceptara sus términos y condiciones para no ser aplastada", relató. La policía arrestó al sospechoso durante la madrugada del sábado 15 por violencia física.

Una audiencia de custodia confirmó la detención preventiva del acusado. El caso ingresó en la Comisaría de Defensa de la Mujer en Freguesia do Ó bajo los cargos de lesiones corporales. Giullia denunció haber recibido golpes en el rostro y dio además antecedentes de episodios violentos.

El acusado brindó una versión diferente ante las autoridades policiales, ya que admitió los golpes contra la mujer, pero alegó una supuesta reacción en defensa propia. El detenido negó haber utilizado una pistola eléctrica o un bate de béisbol durante la pelea. El reporte oficial constató lesiones en ambas personas.

La mujer enseñó el resultado de las supuestas agresiones de su esposo.

Escándalo financiero

Ivo Vel Kos construyó su carrera profesional en los mercados de capitales brasileños. El empresario fundó la compañía de titulización Virgo, que operaba con certificados de cuentas por cobrar inmobiliarias o agroindustriales. El directivo tuvo que vender su empresa luego de un fraude público.

La Comisión de Valores acusó formalmente al empresario por el caso de corrupción, ya que la investigación señaló una asignación irregular de fondos de crédito privado. Un dictamen preliminar detectó transacciones ilícitas por 216 millones de reales en 76 valores. El detenido figura actualmente como socio de entidades financieras menores.