Se define la libertad del licenciado acusado de intentar matar a su esposo a golpes

El hombre sospechado de intentar matar a su pareja.

¿Intentó matar a su pareja?

David Sardi quedó internado en el Hospital Del Carmen, donde hasta el día de hoy continúa en grave estado. Sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, hematomas en la cabeza y luxación de un dedo.

Los pesquisas comenzaron a reconstruir lo que ocurrió esa noche en la casa. Los vecinos aportaron datos claves en el expediente: oyeron golpes y gritos, especialmente de Armando Pérez. "Sos un estúpido, hijo de puta", escuchó uno de los testigos.

De hecho, la pesquisa detectó que era común escuchar situaciones violentas en esa casa de Guaymallén y hasta había denuncias anteriores entre ellos. Los esposos llevaban una relación de una década marcada por la toxicidad, por el consumo de cocaína y por una esquizofrenia que tenía diagnosticada David Sardi.

El sospechoso quedó detenido mientras se define su situación.

Finalmente, Armando Pérez fue detenido. El hombre que es psicólogo social y fonoaudiólogo, pero estaba jubilado y se dedicaba a terapias holísticas en esa misma propiedad, fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Ese delito prevé de 10 a 15 años de cárcel.

En los últimos días, el fiscal de Homicidios Oscar Malla solicitó la prisión preventiva del sospechoso. El defensor oficial Osvaldo Stroppiana reclamó la libertad, argumentando que no hay pruebas suficientes para sostener que fue Armando Pérez quien golpeó a su pareja. La jueza Marina Hertlein se tomó unos días para analizar el expediente y resolver la situación del hombre.