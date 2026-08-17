¿Qué sucedió en el interior de una casa ubicada en Bermejo? ¿Hubo una nueva discusión entre una pareja de hombres que ya acarreaba problemas? ¿Uno intentó matar al otro a golpes? ¿O el consumo de drogas derivó en autolesiones del herido? Esa sospecha inicial deberá responder una jueza en los próximos días para definir la situación de un licenciado que está preso desde mayo pasado.
Se define la libertad del licenciado acusado de intentar matar a su esposo a golpes
La víctima está internada en grave estado desde mayo pasado cuando ocurrió la situación en la casa donde convivía con su esposo
El 1 de mayo pasado, Armando Manuel Pérez (67) llamó al 911. Le dijo a la Policía que horas atrás había tenido una discusión con su esposo en la casa donde conviven sobre calle Mathus Hoyos, en Bermejo. Tras la pelea verbal, dijo que se encerró en una habitación pero cuando salió al día siguiente se encontró con David Alejandro Sardi (44) tirado en el piso y gravemente herido.
La Policía llegó hasta el lugar y efectivamente se encontró con la víctima inconsciente. Pero apenas ingresaron notaron un contexto extraño: la historia de Armando Pérez no cuadraba y en el lugar había un desorden importante, incluyendo manchas de sangre y hasta de heces esparcidos por la propiedad.
¿Intentó matar a su pareja?
David Sardi quedó internado en el Hospital Del Carmen, donde hasta el día de hoy continúa en grave estado. Sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, hematomas en la cabeza y luxación de un dedo.
Los pesquisas comenzaron a reconstruir lo que ocurrió esa noche en la casa. Los vecinos aportaron datos claves en el expediente: oyeron golpes y gritos, especialmente de Armando Pérez. "Sos un estúpido, hijo de puta", escuchó uno de los testigos.
De hecho, la pesquisa detectó que era común escuchar situaciones violentas en esa casa de Guaymallén y hasta había denuncias anteriores entre ellos. Los esposos llevaban una relación de una década marcada por la toxicidad, por el consumo de cocaína y por una esquizofrenia que tenía diagnosticada David Sardi.
Finalmente, Armando Pérez fue detenido. El hombre que es psicólogo social y fonoaudiólogo, pero estaba jubilado y se dedicaba a terapias holísticas en esa misma propiedad, fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Ese delito prevé de 10 a 15 años de cárcel.
En los últimos días, el fiscal de Homicidios Oscar Malla solicitó la prisión preventiva del sospechoso. El defensor oficial Osvaldo Stroppiana reclamó la libertad, argumentando que no hay pruebas suficientes para sostener que fue Armando Pérez quien golpeó a su pareja. La jueza Marina Hertlein se tomó unos días para analizar el expediente y resolver la situación del hombre.
En pocas palabras
- Definición judicial: una jueza definirá la situación de un licenciado detenido por presunto intento de homicidio de su pareja a golpes.
- Hechos investigados: se investiga si hubo una discusión con drogas y autolesiones, o un ataque directo que dejó a la víctima gravemente herida.
- Argumentos en disputa: la fiscalía pide prisión preventiva mientras la defensa alega falta de pruebas suficientes para sostener la imputación.