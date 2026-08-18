La UNCuyo tendrá desde este martes un movimiento inusual: se llevarán adelante las 12 asunciones de decanos y decanas que ganaron las elecciones del 2026.
Estos son los 12 decanos que asumirán en la UNCuyo y el nuevo equilibrio político de la Universidad
El recambio de autoridades en la UNCuyo se concretará entre martes y jueves. Mostrará una Universidad con tres facultades afines al rectorado y siete opositoras
El cronograma quedará completo el jueves y allí se terminará de dibujar el mapa que surge de las elecciones, con 3 facultades con conducciones afines al nuevo rectorado de Adriana García, 7 que mantienen o eligieron espacios vinculados a la oposición a la actual gestión y 2 que llegaron a sus autoridades mediante listas de consenso o unidad.
La composición de las facultades, sin embargo, no necesariamente supone una división tajante entre oficialismo y oposición. Esa diversidad es, justamente, una de las características que García planteó como parte de su impronta al frente de la Universidad. En su discurso de asunción y también en una entrevista con Diario UNO, la rectora remarcó que pretende una UNCuyo plural, con lugar para distintas corrientes de pensamiento y con diálogo permanente entre sus autoridades.
García incluso cuestionó que se la identificara como "la rectora peronista" y marcó una diferencia entre la política partidaria y la dinámica propia de la Universidad. Su planteo es que la UNCuyo tiene una identidad institucional que no constituye un reflejo automático de las disputas políticas externas. En ese escenario asumirán los 12 nuevos decanos.
Los decanos afines a la actual gestión
Tres facultades conforman el núcleo más cercano al nuevo rectorado. Se trata de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Educación, aunque llegaron a esa situación por caminos diferentes.
En la facultad Ciencias Políticas y Sociales asumirá Fabio Erreguerena, acompañado por Melina Guardamagna, al frente de la lista Encuentro por la Universidad Pública. La fórmula protagonizó uno de los resultados más destacados de las elecciones universitarias al imponerse al Frente Plural, que respaldaba a la conducción anterior. Su espacio reunió sectores peronistas y de izquierda y quedó identificado como el de mayor cercanía política con la nueva gestión del rectorado.
En la facultad de Filosofía y Letras continuará Víctor Gustavo Zonana, quien fue reelecto junto con Viviana Carmen Ceverino. Ambos encabezaron la lista Entre Todos, que se presentó como lista única y representa uno de los espacios que acompañan al nuevo rectorado.
Educación también tendrá continuidad en su equipo de gestión, aunque con un recambio en la conducción. María Gabriela Griffouliere asumirá como decana y Aldo Aníbal Altamirano como vicedecano, luego de haber integrado la gestión saliente desde la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado, respectivamente. La fórmula de Espacio Plural fue la única que se presentó en la elección.
A este grupo se suman dos facultades donde las nuevas autoridades surgieron de acuerdos más amplios. En Derecho asumirá Silvina del Carmen Furlotti Moretti, acompañada por Armando Héctor Martínez, tras encabezar Confluencia Académica, una lista de unidad. Furlotti llega al decanato con una trayectoria previa como jueza del fuero civil.
En Artes y Diseño, Laura Viviana Braconi continuará al frente de la facultad junto a Silvina Laura Maddio. Ambas fueron reelectas por la lista Creamos, que no tuvo competencia en la categoría.
Estos dos casos ocupan un lugar particular en el nuevo mapa: no forman parte del núcleo político de apoyo directo a García, pero tampoco surgieron de una disputa electoral con una lista opositora.
Los decanos que responden más al perfil de la oposición
El resto de las facultades quedó en manos de espacios vinculados, en distinto grado, con la conducción universitaria anterior o con sectores tradicionalmente opositores al nuevo rectorado. En varios casos, además, se trata de autoridades que continúan al frente de sus unidades académicas.
En Ingeniería, Patricia Susana Infante fue reelecta junto a Eduardo Enrique Iriarte por Integración y Compromiso. La fórmula retuvo la conducción después de una elección competitiva frente a Ingeniería Activa.
Odontología tendrá como decana a Adriana Patricia Marra, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedecana. Junto a Edgardo Oscar Boero López, ganó con Somos Odonto y sucederá a la conducción anterior después de imponerse a Renovación Odontológica.
En Ciencias Económicas continuará Miguel Gustavo González Gaviola, acompañado por Patricia Liliana Puebla. La fórmula de Innovación y Compromiso obtuvo el 54,34% de los votos y se impuso a Primero Económicas, alianza integrada por la Franja Morada y UPAU.
También habrá continuidad en la facultad de Ciencias Médicas, donde Susana Elsa Salomón y Carlos Fabián Díaz, de Trayectoria en Acción, obtuvieron el 60,56% de los sufragios frente a Nueva Gestión.
En Ciencias Exactas y Naturales se producirá un recambio dentro de la propia conducción. María Florencia Tarabelli, hasta ahora vicedecana, asumirá como decana junto a Pablo Gabriel Cremades por la lista Comunidad FCEN, luego de imponerse en una elección ajustada frente a la decana saliente.
Ciencias Agrarias tendrá como nuevo decano a David Martín, acompañado por Alejandrina Soledad Alaria. La fórmula de Evolución Agrarias obtuvo el 69,55% de los votos y representa una continuidad respecto de la línea de gestión que venía conduciendo la facultad.
Finalmente, en Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, Ángel Augusto Roggiero continuará como decano junto a Mónica Alejandra Morant.
Ambos fueron reelectos por la lista +FCAI, que se presentó sin oposición.
En pocas palabras
- Recambio de Autoridades: la UNCuyo inicia hoy el proceso de asunción de sus 12 decanos, definiendo un nuevo equilibrio político en la Universidad.
- Paridad de Género: de las 12 facultades, 3 tendrán conducciones afines al rectorado de Adriana García, 7 a la oposición y 2 por consenso.
- Enfoque Plural: Adriana García busca una UNCuyo diversa y dialoguista, marcando una diferencia entre la política partidaria y la gestión universitaria.