Estos son los 12 decanos que asumirán en la UNCuyo y el nuevo equilibrio político de la Universidad

García incluso cuestionó que se la identificara como "la rectora peronista" y marcó una diferencia entre la política partidaria y la dinámica propia de la Universidad. Su planteo es que la UNCuyo tiene una identidad institucional que no constituye un reflejo automático de las disputas políticas externas. En ese escenario asumirán los 12 nuevos decanos.

Los decanos afines a la actual gestión

Tres facultades conforman el núcleo más cercano al nuevo rectorado. Se trata de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Educación, aunque llegaron a esa situación por caminos diferentes.

En la facultad Ciencias Políticas y Sociales asumirá Fabio Erreguerena, acompañado por Melina Guardamagna, al frente de la lista Encuentro por la Universidad Pública. La fórmula protagonizó uno de los resultados más destacados de las elecciones universitarias al imponerse al Frente Plural, que respaldaba a la conducción anterior. Su espacio reunió sectores peronistas y de izquierda y quedó identificado como el de mayor cercanía política con la nueva gestión del rectorado.

En Ciencias Políticas y Sociales asumirá Fabio Erreguerena, acompañado por Melina Guardamagna. Asumen este martes a las 15.

En la facultad de Filosofía y Letras continuará Víctor Gustavo Zonana, quien fue reelecto junto con Viviana Carmen Ceverino. Ambos encabezaron la lista Entre Todos, que se presentó como lista única y representa uno de los espacios que acompañan al nuevo rectorado.

Gustavo Zonana y Viviana Ceverino, asumen como decano y vicedecana en Filosofía y letras, este martes a las 18.

Educación también tendrá continuidad en su equipo de gestión, aunque con un recambio en la conducción. María Gabriela Griffouliere asumirá como decana y Aldo Aníbal Altamirano como vicedecano, luego de haber integrado la gestión saliente desde la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado, respectivamente. La fórmula de Espacio Plural fue la única que se presentó en la elección.

María Gabriela Griffouliere y Aníbal Altamirano, asumen como decana y vicedecano en la facultad de Educación, este martes 18, a las 11.30

A este grupo se suman dos facultades donde las nuevas autoridades surgieron de acuerdos más amplios. En Derecho asumirá Silvina del Carmen Furlotti Moretti, acompañada por Armando Héctor Martínez, tras encabezar Confluencia Académica, una lista de unidad. Furlotti llega al decanato con una trayectoria previa como jueza del fuero civil.

En la Facultad de Derecho, quienes asumen como decana y vicedecano son Silvina del Carmen Furlotti Moretti y Armando Héctor Martínez. Será este martes a las 16.30.

En Artes y Diseño, Laura Viviana Braconi continuará al frente de la facultad junto a Silvina Laura Maddio. Ambas fueron reelectas por la lista Creamos, que no tuvo competencia en la categoría.

Laura Viviana Braconi (derecha) y Silvina Maddio (izquierda) asumirán como decana y vicedecana en Arte y Diseño. Será este miércoles 19 a las 9.

Estos dos casos ocupan un lugar particular en el nuevo mapa: no forman parte del núcleo político de apoyo directo a García, pero tampoco surgieron de una disputa electoral con una lista opositora.

Los decanos que responden más al perfil de la oposición

El resto de las facultades quedó en manos de espacios vinculados, en distinto grado, con la conducción universitaria anterior o con sectores tradicionalmente opositores al nuevo rectorado. En varios casos, además, se trata de autoridades que continúan al frente de sus unidades académicas.

En Ingeniería, Patricia Susana Infante fue reelecta junto a Eduardo Enrique Iriarte por Integración y Compromiso. La fórmula retuvo la conducción después de una elección competitiva frente a Ingeniería Activa.

La nueva decana de Ingeniería, Patricia Susana Infante y el vicedecano, Eduardo Enrique Iriarte, asumen este martes a las 8.30.

Odontología tendrá como decana a Adriana Patricia Marra, quien hasta ahora se desempeñaba como vicedecana. Junto a Edgardo Oscar Boero López, ganó con Somos Odonto y sucederá a la conducción anterior después de imponerse a Renovación Odontológica.

Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López, asumen como decana y vicedecano este martes 18 a las 10.

En Ciencias Económicas continuará Miguel Gustavo González Gaviola, acompañado por Patricia Liliana Puebla. La fórmula de Innovación y Compromiso obtuvo el 54,34% de los votos y se impuso a Primero Económicas, alianza integrada por la Franja Morada y UPAU.

Miguel Gustavo González Gaviola asume como decano de Ciencias económicas, acompañado por Patricia Liliana Puebla como vicedecana. La asunción es este miércoles 19 a las 10.

También habrá continuidad en la facultad de Ciencias Médicas, donde Susana Elsa Salomón y Carlos Fabián Díaz, de Trayectoria en Acción, obtuvieron el 60,56% de los sufragios frente a Nueva Gestión.

En Ciencias Médicas, asumen Susana Elsa Salomón y Carlos Fabián Díaz, como decana y vicedecano. Será el miércoles 19 de agosto a las 11.30.

En Ciencias Exactas y Naturales se producirá un recambio dentro de la propia conducción. María Florencia Tarabelli, hasta ahora vicedecana, asumirá como decana junto a Pablo Gabriel Cremades por la lista Comunidad FCEN, luego de imponerse en una elección ajustada frente a la decana saliente.

María Florencia Tarabelli y Pablo Cremades asumen como decana y vicedecano de Ciencias Exactas y Naturales, el acto será el 19 de agosto a las 13.

Ciencias Agrarias tendrá como nuevo decano a David Martín, acompañado por Alejandrina Soledad Alaria. La fórmula de Evolución Agrarias obtuvo el 69,55% de los votos y representa una continuidad respecto de la línea de gestión que venía conduciendo la facultad.

David Martín será el nuevo decano de Ciencias Agrarias, acompañado por Alejandrina Soledad Alaria como su vicedecana. La asunción será el 19 a las 17.30.

Finalmente, en Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, Ángel Augusto Roggiero continuará como decano junto a Mónica Alejandra Morant.

Ángel Augusto Roggiero y Mónica Alejandra Morant, son decano y vicedecana de la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, de San Rafael. El acto de asunción es este jueves 20 de agosto a las 11.

Ambos fueron reelectos por la lista +FCAI, que se presentó sin oposición.