Colocar un clavo en el tronco de un árbol: ¿qué significa y para qué sirve?

Para evaluar el estado de un árbol hay que pensar en muchas cosas. El suelo en el que está plantado puede tener mal drenaje, pocos nutrientes, sequedad; puede estar muy compacto o muy humedo.

Las lluvias, la humedad, la sequía y las plagas también alteran el estado de las plantas en general, ya sean de interior o exterior. Por eso, si un árbol está detenido en su desarrollo y no produce hojas y flores nuevas, pueden estar pasando varias cosas.

Existe un truco muy antiguo y popular que consiste en clavar un pequeño clavo en la parte baja del tronco de un árbol.

¿Sirve realmente el truco del clavo?

¿Qué significa? Esta práctica se realiza para estimular la floración y fructificación del árbol. Se piensa que, al someter al árbol a un estrés inducido y generar una herida en él, la planta activa un mecanismo de supervivencia y concentra su energía en reproducirse.

También se cree que el clavo, si es de hierro oxidado, puede liberar pequeñas cantidades de hierro y zinc al oxidarse dentro de la madera del árbol.

La pregunta es si sirve o no este truco. Lo cierto es que la ciencia moderna y los especialistas en plantas advierten sobre los riesgos de esta práctica más que recomendarla.

Es cierto que los árboles pueden atravesar estrés y activar ciertas acciones debido a ello, pero una perforación en la corteza puede ser una vía de acceso para hongos, bacterias e insectos que pueden enfermar el árbol.

Además, los clavos en árboles jóvenes pueden dañar gravemente la estructura del tronco.

¿Cómo se puede recuperar un árbol sin dañarlo?

La alternativa más segura es corregir los desequilibrios de luz, nutrientes y riego que pueden estar alterando la producción de flores y frutos en el árbol. Sin tener que perforarlo.

Lo mejor es buscar un fertilizante adecuado.

Aplica fertilizantes ricos en fósforo, potasio y mejora la recepción de luz solar, sobre todo si son árboles frutales. Elimina los pequeños tallos que crecen al costado del trondo y consumen la energía.