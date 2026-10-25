Colocar gelatina en la maceta de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve

Aporte continuo de nitrógeno: este mineral clave estimula la producción de clorofila, un proceso vital para que las hojas adquieran consistencia, firmeza y un color vibrante

Refuerzo proteico y colágeno: la composición proteica del ingrediente favorece la elasticidad y resistencia de las fibras internas, previniendo que las varas se quiebren o pierdan rigidez

Nutrición completa para la raíz: al descomponerse en la tierra, libera aminoácidos y oligoelementos que mejoran la absorción del agua y protegen la planta frente a etapas de estrés

Para aprovechar sus propiedades sin poner en riesgo el drenaje del sustrato, la forma correcta de aplicación consiste en disolver un paquete de gelatina sin sabor en agua caliente, diluir la mezcla en agua fría para templar la temperatura y regar la base de la maceta directamente sobre la tierra una vez al mes durante las temporadas de crecimiento activo, como primavera y verano.

Otro modo de uso pasará por espolvorear una cuchara (pequeña) colmada de gelatina en polvo sobre el sustrato de la sansevieria y luego regar como de costumbre.

Gracias a los nutrientes de la gelatina, la lengua de suegra o sansevieria se mantendrá en óptimas condiciones todo el año.

Tratándose de una alternativa ecológica, económica y muy fácil de preparar, la gelatina en polvo emerge como una solución práctica para quienes buscan un método orgánico capaz de devolverle la vitalidad a su colección de suculentas sin recurrir a insumos industriales. Aunque, tal como sucede con otros trucos caseros de jardinería, el uso de este ingrediente no reemplaza los cuidados esenciales de la lengua de suegra.