Cómo debe ser el sustrato de la lengua de suegra o sansevieria para que sus hojas crezcan fuertes y superen el metro de altura

Tierra de jardín o sustrato universal (40%): aporta los nutrientes básicos y la base orgánica que la planta necesita

Arena gruesa o perlita (40%): aligera la mezcla y genera porosidad, permitiendo que el agua fluya sin estancarse

Piedra pómez o grava volcánica (20%): favorece la aireación de las raíces y evita que la tierra se compacte con el tiempo

El control del riego está estrechamente ligado a la textura del suelo. Es fundamental regar la lengua de suegra únicamente cuando la tierra esté completamente seca en la superficie. Como regla general, esto equivale a una frecuencia de riego aproximada de cada 15 días durante la primavera y el verano, mientras que en invierno el descanso exige distanciar los riegos hasta cada 45 días.

Descubrí cómo estimular el crecimiento de hojas de una lengua de suegra o sansevieria.

Además del suelo, existen cuidados complementarios para potenciar la fuerza de las hojas de la sansevieria. La nutrición juega un rol clave: aplicar un fertilizante líquido balanceado para suculentas una vez al mes durante los meses cálidos estimula el brote de varas más gruesas y altas.

Por otro lado, limpiar periódicamente el polvo de las hojas con un paño suave y húmedo optimiza la fotosíntesis, manteniendo la lengua de suegra sana y lista para alcanzar su máximo tamaño.