La lengua de suegra o sansevieria se destaca por su fortaleza y sus simples cuidados de jardinería. Sin embargo, para lograr que sus hojas crezcan erguidas, firmes y superen holgadamente el metro de altura, potenciando así su belleza, el secreto principal no está en el riego excesivo ni en la luz directa, sino en la calidad y estructura del suelo donde se desarrollan sus raíces.
Cómo debe ser el sustrato de la lengua de suegra o sansevieria para que sus hojas crezcan fuertes y superen el metro de altura
Si buscás que tu lengua de suegra o sansevieria tenga hojas cada vez más largas, tenés que revisar el sustrato de la planta
El sustrato ideal para la lengua de suegra y los cuidados para un crecimiento vertical
El factor determinante para el desarrollo óptimo de esta planta es contar con un sustrato con excelente drenaje. Las raíces de la sansevieria son tuberosas y muy sensibles a la acumulación de agua; un suelo apelmazado retiene humedad de más, provocando la pudrición del sistema radicular y debilitando la estructura foliar.
Para preparar la mezcla perfecta en maceta, se recomienda combinar los siguientes componentes:
- Tierra de jardín o sustrato universal (40%): aporta los nutrientes básicos y la base orgánica que la planta necesita
- Arena gruesa o perlita (40%): aligera la mezcla y genera porosidad, permitiendo que el agua fluya sin estancarse
- Piedra pómez o grava volcánica (20%): favorece la aireación de las raíces y evita que la tierra se compacte con el tiempo
El control del riego está estrechamente ligado a la textura del suelo. Es fundamental regar la lengua de suegra únicamente cuando la tierra esté completamente seca en la superficie. Como regla general, esto equivale a una frecuencia de riego aproximada de cada 15 días durante la primavera y el verano, mientras que en invierno el descanso exige distanciar los riegos hasta cada 45 días.
Además del suelo, existen cuidados complementarios para potenciar la fuerza de las hojas de la sansevieria. La nutrición juega un rol clave: aplicar un fertilizante líquido balanceado para suculentas una vez al mes durante los meses cálidos estimula el brote de varas más gruesas y altas.
Por otro lado, limpiar periódicamente el polvo de las hojas con un paño suave y húmedo optimiza la fotosíntesis, manteniendo la lengua de suegra sana y lista para alcanzar su máximo tamaño.