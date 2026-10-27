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Cuti Romero: de las teorías conspirativas a su elegido para heredar la 10 de la Selección argentina

Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección argentina, respondió a las teorías conspirativas sobre la final y eligió a su favorito para usar la 10

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Cuti Romero, capitán de la Selección argentina, eligió su candidato a heredar la 10.

Cuti Romero, capitán de la Selección argentina, eligió su candidato a heredar la 10.

Cristian Romero asumió la capitanía de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi. En este contexto, el zaguero central rompió el silencio en una entrevista con Los Edul. En su primera nota como referente, el cordobés no esquivó ninguna bala.

En su charla, el hombre del Atlético de Madrid respondió a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 ante España. Además, dio su candidato para heredar el dorsal 10, el cual está vacante tras la salida del GOAT

Cuti Romero: la final con España y el heredero de la 10

Luego de la derrota con España, en la final del Mundial 2026, las teorías conspirativas han estado a la orden del día. Con respecto a estos dichos, el nuevo capitán de la Selección argentina fue contundente.

"En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo", respondió el Cuti.

En cuanto al heredero de la 10, fue contundente: "Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".

"Se la daría a Juli (Álvarez). Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él". Sin embargo, entre risas, reveló la postura del delantero de Calchín: "Se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya".

Para finalizar, Romero expresó la profunda admiración que siente por Lionel Messi: "Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Todos coincidimos que lo vemos muy bien, que sigue compitiendo, con esas ganas...".

"Lo más importante es que él esté bien, que disfrute con su familia. Hizo y sigue haciendo una carrera que nadie la va a poder igualar. Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia", centenció.

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