Independiente Rivadavia aseguró un primer objetivo y va por más en las últimas 3 fechas del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia juega un partido clave este martes ante Argentinos Juniors, pero con la tranquilidad de haberse asegurado su primer objetivo en este cierre de la temporada.
Independiente Rivadavia juega un partido clave ante Argentinos Juniors, pero con la tranquilidad de haberse asegurado su primer objetivo en este cierre de la temporada.
Independiente Rivadavia juega un partido clave este martes ante Argentinos Juniors, pero con la tranquilidad de haberse asegurado su primer objetivo en este cierre de la temporada.
Con los 53 puntos acumulados la Lepra está 6to en la tabla anual y al menos tiene un lugar confirmado en la Copa Sudamericana 2027, el objetivo de mínima que tenía el equipo de Alfredo Berti en este cierre de año.
Loa azules están sextos en la tabla anual y aún perdiendo en La Paternal le llevan 7 puntos a Defensa y Justicia que ocupa el puesto 11 y hoy es el primero que se está quedando afuera la zona de clasificación a los torneos internacionales del año que viene.
Una buena noticia para Independiente Rivadavia en un momento difícil por los últimos resultados y las lesiones entre las que se agregó la de Sheyko Studer desgarrado.
Clasificar a los playoffs del Clausura: La Lepra tiene 19 puntos en la Zona B y ocupa el 9no puesto por diferencia de gol (-4 contra -2) con Huracán que hoy se está clasificando 8vo.
Ganar la tabla anual: Independiente Rivadavia tiene 53 puntos y aún puede ganar la tabla anual y ser campeón de Liga ya que tiene 3 partidos por jugar aún puede superar a Boca (57), Rosario Central (56), Vélez (55), Argentinos Juniors (54 y también un partido menos) e Instituto (53).
Jugar la Copa Libertadores: En la tabla anual aún puede terminar entre los 3 primeros y clasificarse a la Copa Libertadores. El otro camino sería ganar el Clausura.
La Supercopa Argentina: Los azules jugarán el jueves 12 de noviembre la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes, en Córdoba.
El clásico con Gimnasia y Esgrima: Más allá de la importancia de los 3 puntos en juego el duelo ante el Lobo en el Víctor Legrotaglie representa un objetivo en sí mismo para el equipo que dirige Berti.