Independiente Rivadavia aseguró un primer objetivo y va por más en las últimas 3 fechas del Torneo Clausura

Una buena noticia para Independiente Rivadavia en un momento difícil por los últimos resultados y las lesiones entre las que se agregó la de Sheyko Studer desgarrado.

Los objetivos que le quedan por cumplir a Independiente Rivadavia

Clasificar a los playoffs del Clausura: La Lepra tiene 19 puntos en la Zona B y ocupa el 9no puesto por diferencia de gol (-4 contra -2) con Huracán que hoy se está clasificando 8vo.

Ganar la tabla anual: Independiente Rivadavia tiene 53 puntos y aún puede ganar la tabla anual y ser campeón de Liga ya que tiene 3 partidos por jugar aún puede superar a Boca (57), Rosario Central (56), Vélez (55), Argentinos Juniors (54 y también un partido menos) e Instituto (53).

Jugar la Copa Libertadores: En la tabla anual aún puede terminar entre los 3 primeros y clasificarse a la Copa Libertadores. El otro camino sería ganar el Clausura.

La Supercopa Argentina: Los azules jugarán el jueves 12 de noviembre la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes, en Córdoba.

El clásico con Gimnasia y Esgrima: Más allá de la importancia de los 3 puntos en juego el duelo ante el Lobo en el Víctor Legrotaglie representa un objetivo en sí mismo para el equipo que dirige Berti.