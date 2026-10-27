Por qué la Selección argentina quedó fuera de la lucha por el título en el Mundial Sub 15 en Azerbaiyán

La Selección argentina Sub 15 quedó sin chances de pelear por el título del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un novedoso formato y la participación de 189 equipos nacionales.
La Selección argentina Sub 15 quedó sin chances de pelear por el título del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con la participación de 189 equipos nacionales.
La Selección argentina Sub 15 quedó sin chances de pelear por el título del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un novedoso formato y la participación de 189 equipos nacionales.
La campaña del conjunto dirigido por Adrián Gallará fue de menor a mayor ya que tras perder en el debut ante Argelia (1-0) ganó los otros 4 partidos ya que en la segunda jornada le había ganado a China Taipei (1-0) y Omán (5-1) y en la tercera jornada consiguió otras dos victorias ante Surinam (3-0) y Malaui (4-2).
Ezequiel Garfagnoli, delantero de Rosario Central, fue el goleador argentino en la fase de grupos con 5 conquistas, pero el conjunto albiceleste finalizó segundo en el Grupo B detrás de Argelia y quedó fuera de los 32 equipos (los primeros de cada zona) que disputarán los playoffs por el título a partir de este miércoles.
El próximo partido de Argentina será ante Bolivia para seguir definiendo su ubicación final en el certamen internacional y el encuentro se disputará este miércoles, desde las 05.45 (hora argentina), en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú.
Dependiendo del resultado, ese mismo día el equipo argentino volverá a jugar frente al ganador o perdedor del cruce entre Kirguistán y Costa de Marfil.
Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA