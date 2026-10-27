Por qué la Selección argentina quedó fuera de la lucha por el título en el Mundial Sub 15 en Azerbaiyán

La campaña del conjunto dirigido por Adrián Gallará fue de menor a mayor ya que tras perder en el debut ante Argelia (1-0) ganó los otros 4 partidos ya que en la segunda jornada le había ganado a China Taipei (1-0) y Omán (5-1) y en la tercera jornada consiguió otras dos victorias ante Surinam (3-0) y Malaui (4-2).

La Selección argentina solo perdió un partido en la fase de grupos del Mundial Sub 15.

Ezequiel Garfagnoli, delantero de Rosario Central, fue el goleador argentino en la fase de grupos con 5 conquistas, pero el conjunto albiceleste finalizó segundo en el Grupo B detrás de Argelia y quedó fuera de los 32 equipos (los primeros de cada zona) que disputarán los playoffs por el título a partir de este miércoles.