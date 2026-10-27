Juntó latas y botellas durante 7 años, las recicló y se compró una casa: cómo hizo

El reciclaje ha estado ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un negocio o comprar una casa. Tal como ocurrió con este hombre, que además de reciclar latas y botellas ayudando al medio ambiente, pudo cumplir su sueño.
Nadie se imaginaría que juntando latas o botellas durante años podría ayudar a tener ahorros y a cumplir el sueño de muchos. Pero gracias al reciclaje ahora todo es posible: convertirlo en un negocio, en una pasión o en una casa propia. Así ocurrió con Damian Gordon.
Un hombre recicla 450.000 latas durante siete años y se compra una casa con el dinero conseguido
En el año 2017, el australiano Damian Gordon decidió iniciar un proyecto personal motivado por un doble objetivo: cuidar el medio ambiente y a su vez generar un ahorro. A pesar de que tiene un trabajo a tiempo completo, él dedicó gran parte de su tiempo libre a recolectar envases desechados en calles, playas y eventos.
Sumado a su enorme pasión por la música, los recitales fueron una valiosa oportunidad para reciclar. Entonces se ofreció de manera voluntaria en diversos eventos, lo que le permitió juntar miles de latas y botellas mientras limpiaba el lugar.
El programa Return and Earn, un sistema gubernamental de depósito de envases de bebidas, daba 10 céntimos por cada botella o lata entregada para su posterior reciclaje. Entonces, tras mantener este hábito constante durante un periodo de siete años, comprendido entre 2017 y 2024, Gordon logró recolectar y reciclar una cifra superior a las 450.000 latas y botellas.
A través de esta impresionante acumulación, juntó la suma total de 46.000 dólares australianos, cantidad equivalente a unos 41.000 euros. Finalmente, en 2024, alcanzó su meta al utilizar los 46.000 dólares australianos ahorrados para pagar la entrada de una pequeña cabaña de pescadores de dos habitaciones.
Una vez instalado en la propiedad, mantuvo su filosofía de vida al amueblar su nueva casa con los diversos objetos que había recuperado y reciclado a lo largo de la recolección. Actualmente, Gordon vive en su vivienda propia y sigue reciclando con el objetivo de saldar por completo el préstamo restante de la casa.
En pocas palabras
- Hombre recicla: Damián Gordon juntó más de 450.000 latas y botellas.
- Cumplió un sueño: con el reciclaje, ahorró 46.000 dólares australianos para comprar una casa.
- Filosofía de vida: continúa reciclando para saldar el préstamo de su vivienda.