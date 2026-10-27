Juntó latas y botellas durante 7 años, las recicló y se compró una casa: cómo hizo

Sumado a su enorme pasión por la música, los recitales fueron una valiosa oportunidad para reciclar. Entonces se ofreció de manera voluntaria en diversos eventos, lo que le permitió juntar miles de latas y botellas mientras limpiaba el lugar.

El programa Return and Earn, un sistema gubernamental de depósito de envases de bebidas, daba 10 céntimos por cada botella o lata entregada para su posterior reciclaje. Entonces, tras mantener este hábito constante durante un periodo de siete años, comprendido entre 2017 y 2024, Gordon logró recolectar y reciclar una cifra superior a las 450.000 latas y botellas.

Desde 2017, recorrió calles, playas y festivales para recolectar latas y botellas.

A través de esta impresionante acumulación, juntó la suma total de 46.000 dólares australianos, cantidad equivalente a unos 41.000 euros. Finalmente, en 2024, alcanzó su meta al utilizar los 46.000 dólares australianos ahorrados para pagar la entrada de una pequeña cabaña de pescadores de dos habitaciones.

Una vez instalado en la propiedad, mantuvo su filosofía de vida al amueblar su nueva casa con los diversos objetos que había recuperado y reciclado a lo largo de la recolección. Actualmente, Gordon vive en su vivienda propia y sigue reciclando con el objetivo de saldar por completo el préstamo restante de la casa.