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Mundial Sub 15

La Selección argentina va por la clasificación en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

La Selección argentina acumuló dos victorias y una derrota en las dos primeras jornadas del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina va por la clasificación.

Argentina va por la clasificación.

La Selección argentina acumuló dos victorias y una derrota en las dos primeras jornadas del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso y la participación de 189 equipos nacionales.

El conjunto dirigido por Adrián Gallará debutó en el Complejo Deportivo Hovsan, construido para la ocasión, perdiendo 1 a 0 con Argelia, pero en la segunda jornada se recuperó venciendo 1 a 0 a China Taipei con el gol de Ezequiel Garfagnoli y lo ratificó goleando 5 a 1 a Omán con tantos de Renzo Gonella, Joaquín Reinoso y un triplete de Garfagnoli, gran promesa de Rosario Central.

La Selección argentina se recuperó tras un mal comienzo en el Mundial Sub 15.

La Selección argentina se recuperó tras un mal comienzo en el Mundial Sub 15.

La Selección argentina cerrará su participación en el Grupo B este lunes 26 cuando juegue a las 4.30 con Surinam y las 11.15 con Malaui.

Hasta el momento Argelia y Malawi lideran con 9 puntos, Argentina tiene 6, Omán 3 y cierran sin puntos Surinam y China Taipei. Los argelinos no solo ganaron sus 3 primeros partidos sino que además lo hicieron con 11 goles a favor y la valla invicta.

Según la posición obtenida en la primera etapa, las selecciones se reclasificarán en 6 categorías de la A a la F de las cuales el miércoles 28 serán los 16avos y 8vos de final; el jueves 29 los cuartos de final y semifinales y el viernes 30 las finales.

Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA

Cómo se juega el Mundial Sub 15

  • Futbolistas nacidos en 2011 o 2012,.
  • 8 jugadores contra 8.
  • Canchas de menor dimensión de 68 x 47m.
  • Arcos reglamentarios de 7.32 x 2.44m.
  • Dos tiempos de 20 minutos.
  • Se juega en solo 9 días.

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