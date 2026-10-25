La Selección argentina va por la clasificación en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

El conjunto dirigido por Adrián Gallará debutó en el Complejo Deportivo Hovsan, construido para la ocasión, perdiendo 1 a 0 con Argelia, pero en la segunda jornada se recuperó venciendo 1 a 0 a China Taipei con el gol de Ezequiel Garfagnoli y lo ratificó goleando 5 a 1 a Omán con tantos de Renzo Gonella, Joaquín Reinoso y un triplete de Garfagnoli, gran promesa de Rosario Central.

La Selección argentina se recuperó tras un mal comienzo en el Mundial Sub 15.

La Selección argentina cerrará su participación en el Grupo B este lunes 26 cuando juegue a las 4.30 con Surinam y las 11.15 con Malaui.