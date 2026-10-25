La Selección argentina va por la clasificación en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

La Selección argentina acumuló dos victorias y una derrota en las dos primeras jornadas del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso y la participación de 189 equipos nacionales.
La Selección argentina acumuló dos victorias y una derrota en las dos primeras jornadas del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán
La Selección argentina acumuló dos victorias y una derrota en las dos primeras jornadas del Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán con un formato novedoso y la participación de 189 equipos nacionales.
El conjunto dirigido por Adrián Gallará debutó en el Complejo Deportivo Hovsan, construido para la ocasión, perdiendo 1 a 0 con Argelia, pero en la segunda jornada se recuperó venciendo 1 a 0 a China Taipei con el gol de Ezequiel Garfagnoli y lo ratificó goleando 5 a 1 a Omán con tantos de Renzo Gonella, Joaquín Reinoso y un triplete de Garfagnoli, gran promesa de Rosario Central.
La Selección argentina cerrará su participación en el Grupo B este lunes 26 cuando juegue a las 4.30 con Surinam y las 11.15 con Malaui.
Hasta el momento Argelia y Malawi lideran con 9 puntos, Argentina tiene 6, Omán 3 y cierran sin puntos Surinam y China Taipei. Los argelinos no solo ganaron sus 3 primeros partidos sino que además lo hicieron con 11 goles a favor y la valla invicta.
Según la posición obtenida en la primera etapa, las selecciones se reclasificarán en 6 categorías de la A a la F de las cuales el miércoles 28 serán los 16avos y 8vos de final; el jueves 29 los cuartos de final y semifinales y el viernes 30 las finales.
Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA