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Luciano Cingolani tras el paso en falso de Gimnasia y Esgrima ante Platense: "Es una derrota que nos duele"

El volante de Gimnasia y Esgrima Luciano Cingolani hizo un análisis tras la caída por 2 a 1 ante Platense, de local, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Luciano Cingolani se lamentó por la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense.
Luciano Cingolani se lamentó por la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense.

Gimnasia y Esgrima perdió 2 a 1 ante Platense el pasado viernes en el estadio Víctor Legrotaglie y puso en suspenso a la clasificación a los playoffs. Todavía está dentro de los ocho, pero no se aseguró su lugar en la Zona A cuando faltan dos jornadas para terminar la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Gimnasia y Esgrima arrancó ganando el partido ante Platense y se lo dieron vuelta.

Gimnasia y Esgrima arrancó ganando el partido ante Platense y se lo dieron vuelta.

Luciano Cingolani fue uno de los jugadores del Mensana que analizó la derrota ante Platense.

Qué dijo Luciano Cingolani sobre la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Platense

"Es una derrota que nos duele, tuvimos situaciones para ganar el partido, cometimos errores y terminamos perdiendo sobre el final. Ahora hay que pensar en estas finales que nos quedan en el torneo, el objetivo que tenemos es poder clasificar al octogonal", aseguró el volante Luciano Cingolani tras la caída ante el Calamar.

"Ahora hay que enfocarse en Lanús y afrontar de la mejor manera estos dos partidos que nos quedan. Tenemos un gran equipo que va a dejar todo", agregó el mediocampista.

Con relación a la salida de Agustín Módica, el goleador del equipo que se fue lesionado en el segundo tiempo, reconoció: "Es un jugador muy importante para nosotros".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Por la fecha 15, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús el próximo domingo 1 de noviembre a las 20.45. En este encuentro podrá volver el volante Fermín Antonini tras cumplir la fecha de suspensión y aguardan los estudios que le hicieron al goleador Agustín Módica, que se retiró con una molestia en el cotejo ante Platense.

Tras jugar ante el Granate, el Lobo cerrará el torneo como local ante Independiente Rivadavia, en el clásico del Parque.

Gimnasia y Esgrima se ubica séptimo con 20 puntos y por ahora no se aseguró su lugar en el octogonal.

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