Luciano Cingolani tras el paso en falso de Gimnasia y Esgrima ante Platense: "Es una derrota que nos duele"

"Ahora hay que enfocarse en Lanús y afrontar de la mejor manera estos dos partidos que nos quedan. Tenemos un gran equipo que va a dejar todo", agregó el mediocampista.

Con relación a la salida de Agustín Módica, el goleador del equipo que se fue lesionado en el segundo tiempo, reconoció: "Es un jugador muy importante para nosotros".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Por la fecha 15, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús el próximo domingo 1 de noviembre a las 20.45. En este encuentro podrá volver el volante Fermín Antonini tras cumplir la fecha de suspensión y aguardan los estudios que le hicieron al goleador Agustín Módica, que se retiró con una molestia en el cotejo ante Platense.

Tras jugar ante el Granate, el Lobo cerrará el torneo como local ante Independiente Rivadavia, en el clásico del Parque.

Gimnasia y Esgrima se ubica séptimo con 20 puntos y por ahora no se aseguró su lugar en el octogonal.