Gimnasia y Esgrima no pudo aguantarlo y Platense se lo dio vuelta sobre el final

Platense arrancó volcado en ataque y avisó antes de los 5 minutos. Primero, Agustín Lencina quedó mano a mano tras un error en la salida, pero se encontró con la enorme respuesta de César Rigamonti.

De ese córner, el arquero del Blanquinegro volvió a lucirse desviando un remate cruzado de Nicolás Retamar.

Módica festeja el gol que le marcó a Platense. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Pese al dominio visitante, Gimnasia pegó en su primera llegada a los 9'. Franco Paredes se metió al área y envió un centro rasante que, tras desviarse en un defensor, encontró a Agustín Módica. El goleador del torneo la empujó de zurda para alcanzar su décimo gol en la competencia.

Desde entonces, el partido se volvió de ida y vuelta. Raúl Saborido exigió a Rigamonti a los 14', mientras que el dueño de casa casi amplió el marcador a los 19' con un remate de Luciano Cingolani que fue despejado sobre la línea.

El Calamar volvió a avisar. Primero con un remate de Vicente Barrios desde afuera del área y posteriormente con un centro de Gauto asistió a Lencina. En ambos casos, Rigamonti dijo presente.

La gran polémica del partido llegó a los 37 minutos. Retamar metió un centro al punto penal que Lencina convirtió en gol. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la acción fue anulada por un fino fuera de juego previo de Retamar, dejando la ventaja a favor de Gimnasia.

En el segundo tiempo a Gimnasia y Esgrima se lo dieron vuelta

En el complemento, fue Gimnasia el primero que avisó con un remate desviado de Luciano Cingolani.

Platense tuvo su primera aproximación a los 7' con un disparo de Gómez.

La más clara de Gimnasia en el complemento llegó en los pies de Fernández. Tras amagar y dejar dos defensores fuera de camino definió ante la salida de Cozzani. La pelota cruzó todo el ancho del arco y terminó en saque de arco.

Este es el once de Gimnasia y Esgrima que arrancó jugando ante Platense. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Calamar no bajó los brazos y empezó a merodear el empate. Franco Zapiola avisó a los 24' con un potente disparo desde fuera del área que se fue cerca del palo.

La insistencia visitante dio frutos a los 33' en una jugada idéntica al gol mendocino: Guido Mainero desbordó por derecha, mandó el centro al medio y Juan Cruz Gauto la empujó a la red.

Tras la igualdad, el trámite se volvió frenético. Platense apretó mediante remates de Gauto a los 37' y un tiro de tres dedos de Bruno Sepúlveda a los 38', encontrando siempre seguro a César Rigamonti.

A los 40', el '1' local volvió a vestirse de héroe con una notable doble atajada ante un disparo de Silva y el posterior rebote de Mainero.

Gimnasia intentó reaccionar a los 43' con un bombazo lejano de Recalde que Juan Pablo Cozzani despejó al tiro de esquina.

De tanto ir, el equipo de Martín Palermo tuvo su recompensa. A los 48': tras un córner desde la derecha, Zapiola metió el balón al corazón del área y Sepúlveda ganó de cabeza para sellar el agónico 2-1 final en Mendoza.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con Platense, el Lobo visitará a Lanús el domingo 1º de noviembre a las 20.45, por la fecha 15 del certamen.