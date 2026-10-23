Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima hablaron del clásico ante Independiente Rivadavia

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se expresaron sobre el clásico ante Independiente Rivadavia, que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en la última fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ramón Martínez tiene 82 años y fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima por primera vez.

Ramón Martínez tiene 82 años y fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima por primera vez.

En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Platense, por la 14ta fecha de la Zona A, del Torneo Clausura de la Liga Profesional se vivió una fiesta dentro y fuera del estadio Víctor Legrotaglie en su penúltima presentación en condición de local. Luego el Lobo visitará a Lanús y en el cierre de la primera fase jugará el clásico ante Independiente Rivadavia, de local, por la fecha 16.

Los simpatizantes están muy ilusionados con esta gran campaña en el primer año en Primera. donde el Mensana logró asegurar la permanencia y está muy cerca de jugar el octogonal. Los seguidores del Lobo asistieron en forma masiva para alentar al equipo de Darío Franco en el partido ante el conjunto de Martín Palermo.

Los hinchas del Lobo coparon el Legrotaglie.

Los hinchas del Lobo coparon el Legrotaglie.

El equipo del Parque desde la llegada de Darío Franco acumula un invicto de nueve partidos sin perder de local, con siete triunfos y dos empates.

Gianni De Marchi, el secretario del club mensana habló sobre la expectativa que hay por jugar con Independiente Rivadavia dentro de dos fechas. "Hoy enfrentamos a Platense, después tenemos un partido muy difícil con Lanús y después viene el clásico que todos esperamos. Lo tomo como un clásico, donde se gana, se pierde y se empata, nosotros vamos a tratar de jugar de la manera que lo venimos haciendo y es un partido distinto

Ramón Martínez tiene 82 años y se le cumplió el sueño de conocer la cancha de Gimnasia y Esgrima. Llegó procedente de General Alvear y asistió al Legrotaglie con sus hijos Néstor y Marcela.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima hablaron del clásico ante Independiente Rivadavia

Los simpatizantes esperan el último partido del torneo, que será el clásico frente a Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie. Lo esperan con gran expectativa y lo toman como el partido del año, tras la goleada por 5 a 1 que sufrió en el Apertura en el cotejo que se disputó en el Gargantini. Este partido se disputó el pasado 26 de febrero.

Desde el 22 de octubre 2022 que el Lobo y la Lepra no se enfrentan en el Víctor Legrotaglie. La última vez fue en el triunfo del Lobo por 1 a 0, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El elenco era orientado por Luca Marcogiuseppe y accedió a semis, tras superar a su clásico rival dirigido por Gabriel Gómez.

Santiago Solari anotó el gol para el Mensana, que repitió la victoria del 3 de junio del 2022 por 2 a 0 en el Víctor Legrotaglie por el torneo de la Primera Nacional.

La recta final de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Por la fecha 15, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús. En el cierre de la fase regular, recibirá a Independiente Rivadavia, en el cásico entre equipos mendocinos.

  • vs. Lanús - domingo 1 de noviembre a las 20.45 - 15ta fecha (de visitante)
  • vs. Independiente Rivadavia - día a confirmar - 16ta fecha (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas