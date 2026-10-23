Gianni De Marchi, el secretario del club mensana habló sobre la expectativa que hay por jugar con Independiente Rivadavia dentro de dos fechas. "Hoy enfrentamos a Platense, después tenemos un partido muy difícil con Lanús y después viene el clásico que todos esperamos. Lo tomo como un clásico, donde se gana, se pierde y se empata, nosotros vamos a tratar de jugar de la manera que lo venimos haciendo y es un partido distinto

Ramón Martínez tiene 82 años y se le cumplió el sueño de conocer la cancha de Gimnasia y Esgrima. Llegó procedente de General Alvear y asistió al Legrotaglie con sus hijos Néstor y Marcela.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima hablaron del clásico ante Independiente Rivadavia

Los simpatizantes esperan el último partido del torneo, que será el clásico frente a Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie. Lo esperan con gran expectativa y lo toman como el partido del año, tras la goleada por 5 a 1 que sufrió en el Apertura en el cotejo que se disputó en el Gargantini. Este partido se disputó el pasado 26 de febrero.

Desde el 22 de octubre 2022 que el Lobo y la Lepra no se enfrentan en el Víctor Legrotaglie. La última vez fue en el triunfo del Lobo por 1 a 0, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El elenco era orientado por Luca Marcogiuseppe y accedió a semis, tras superar a su clásico rival dirigido por Gabriel Gómez.

Santiago Solari anotó el gol para el Mensana, que repitió la victoria del 3 de junio del 2022 por 2 a 0 en el Víctor Legrotaglie por el torneo de la Primera Nacional.

La recta final de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Por la fecha 15, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús. En el cierre de la fase regular, recibirá a Independiente Rivadavia, en el cásico entre equipos mendocinos.