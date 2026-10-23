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Colapinto tuvo una fuerte sanción en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Franco Colapinto fue sancionado en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Ocupó el puesto 17 este viernes en la primera práctica libre

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

El piloto argentino Franco Colapinto recibió una fuerte sanción y perderá diez posiciones en la grilla de partida del GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Ocupó el puesto 17 este viernes en las primeras práctica libres.

La mala noticia para Colapinto se conoció en medio de las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas en Austin, Texas, donde fue penalizado por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

Nota en elaboración.

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