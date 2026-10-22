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Colapinto vuelve al GP de Estados Unidos: el circuito donde venció dos veces a Gasly

El historial indica que Franco Colapinto le ganó las dos veces que corrió en Estados Unidos a su compañero de equipo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Colapinto y Gasly vuelven a saltar a la pista en Estados Unidos.

Colapinto y Gasly vuelven a saltar a la pista en Estados Unidos.

Este viernes a las 14.30 comenzará la primera práctica libre en la que Franco Colapinto pondrá en pista su monoplaza de Alpine. El objetivo será sumar los primeros giros en un trazado conocido por el argentino, en el marco de un fin de semana que se presenta, a priori, muy prometedor.

El piloto de 23 años tiene un historial positivo si se lo compara con su compañero de equipo, Pierre Gasly, ya que en las dos veces que corrieron en el GP de Estados Unidos fue Colapinto quien se impuso.

Franco Colapinto va a intentar volver a superar a su compa&ntilde;ero para dejar atr&aacute;s las suspicacias.

Franco Colapinto va a intentar volver a superar a su compañero para dejar atrás las suspicacias.

El dominio de Colapinto sobre Gasly en el GP de Estados Unidos

El antecedente más fresco en Austin retrata a la perfección el carácter del piloto argentino. Durante la edición de 2025, ya compartiendo estructura en Alpine, ambos monoplazas navegaban en el fondo del clasificador.

Con gomas más frescas y un ritmo visiblemente superior, Colapinto desoyó la orden directa de su ingeniero Stuart Barlow - quien le pedía calma por la radio con un "solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor" - y retrucó sin rodeos: "¿Esperar qué? ¿Mantener nuestras posiciones? Pero es lento".

Al giro siguiente consumó el adelantamiento. Aquella rebeldía generó tensiones y reproches puertas adentro del box, pero a la vez fue una de las muestras de personalidad que terminaron de asegurar su butaca para la actual temporada.

Ese cruce no fue un hecho aislado: en 2024 ya le había ganado la pulseada a Pierre Gasly sobre ese mismo asfalto. Al comando del Williams, el argentino completó una sólida remontada en la que primero dio cuenta de Fernando Alonso y, al promediar la vuelta 46, ejecutó una maniobra quirúrgica sobre el propio piloto galo para capturar el décimo lugar y llevarse un punto valioso para el campeonato.

Con esas dos actuaciones en el trazado texano, el balance de Colapinto frente a su compañero de Alpine es perfecto: dos presentaciones en el Circuito de las Américas y dos victorias en el mano a mano directo. Una estadística contundente que respalda con creces el optimismo en la previa de una nueva cita estadounidense.

Colapinto quiere volver a brillar en Estados Unidos.

Colapinto quiere volver a brillar en Estados Unidos.

Toda la jornada que tendrá como protagonista a Franco Colapinto

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 horas.

Práctica Libre 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17 horas.

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