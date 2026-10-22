Colapinto vuelve al GP de Estados Unidos: el circuito donde venció dos veces a Gasly

Con gomas más frescas y un ritmo visiblemente superior, Colapinto desoyó la orden directa de su ingeniero Stuart Barlow - quien le pedía calma por la radio con un "solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor" - y retrucó sin rodeos: "¿Esperar qué? ¿Mantener nuestras posiciones? Pero es lento".

Al giro siguiente consumó el adelantamiento. Aquella rebeldía generó tensiones y reproches puertas adentro del box, pero a la vez fue una de las muestras de personalidad que terminaron de asegurar su butaca para la actual temporada.

Ese cruce no fue un hecho aislado: en 2024 ya le había ganado la pulseada a Pierre Gasly sobre ese mismo asfalto. Al comando del Williams, el argentino completó una sólida remontada en la que primero dio cuenta de Fernando Alonso y, al promediar la vuelta 46, ejecutó una maniobra quirúrgica sobre el propio piloto galo para capturar el décimo lugar y llevarse un punto valioso para el campeonato.

Con esas dos actuaciones en el trazado texano, el balance de Colapinto frente a su compañero de Alpine es perfecto: dos presentaciones en el Circuito de las Américas y dos victorias en el mano a mano directo. Una estadística contundente que respalda con creces el optimismo en la previa de una nueva cita estadounidense.

Colapinto quiere volver a brillar en Estados Unidos.

Toda la jornada que tendrá como protagonista a Franco Colapinto

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 horas.

Práctica Libre 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17 horas.