Con Estudiantes finalista e Independiente Rivadavia en carrera, así están los equipos argentinos rumbo al Mundial de Clubes

Independiente Rivadavia y los otros equipos argentinos que pelean por clasificar al Mundial de Clubes 2029

Con la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Flamengo, el equipo del Cacique Medina se metió en carrera para quedarse con uno de los boletos para el Mundial de Clubes 2029.

Los equipos van sumando puntos desde la instancia de grupos de la Copa Libertadores en adelante. Se otorgan tres unidades por acceder a esa fase, y se le van sumando: tres por cada partido ganado, una por empate y otra tres por avanzar de ronda.

Es preciso aclarar que ningún país puede tener más de dos representantes en el certamen (excepto que haya más de dos campeones). Es decir, si Estudiantes de La Plata le gana a Palmeiras la final, quedará solo un cupo para Argentina.

El Pincha se convirtió en el mejor equipo argentino posicionado ya que se ubicó en la tercera colocación del escalafón clasificatorio. Independiente Rivadavia también se encuentra en carrera por la brillante actuación que tuvo hasta octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, la Lepra junto a otros ocho equipos argentinos se encuentran por fuera del top 10 en el ranking Conmebol clasificatorio para el Mundial de Clubes.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1 Flamengo (clasificado): 83 puntos

2 Palmeiras 82 puntos

3 Estudiantes de La Plata: 62 puntos

4 Liga de Quito: 61 puntos

5 Independiente del Valle: 40 puntos

6 Racing: 35 puntos

7 Cerro Porteño: 34 puntos

8 Fluminense: 28 puntos

9 Peñarol: 26 puntos

10 Corinthians: 25 puntos

11 San Pablo: 25 puntos

12 Independiente Rivadavia: 24 puntos

13 Platense: 24 puntos

15 Vélez: 24 puntos

16 River: 23 puntos

20 Rosario Central: 20 puntos

31 Central Córdoba: 14 puntos

34 Lanús: 12 puntos

37 Boca: 10 puntos

46 Talleres: 7 puntos

Tabla completa