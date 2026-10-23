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La Copa Intercontinental de la FIFA: el sueño de Estudiantes de volver a la elite del fútbol mundial

Estudiantes de La Plata está a 90' de volver a competir con los mejores del mundo ya que en caso de ganar la Copa Libertadores obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la FIFA

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Estudiantes está a un paso de volver a la élite del fútbol mundial.

Estudiantes está a un paso de volver a la élite del fútbol mundial.

Estudiantes de La Plata está a 90' de volver a competir con los mejores del mundo ya que en caso de ganar la Copa Libertadores obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la FIFA en la que compiten los campeones de cada confederación.

Con el nuevo formato del Mundial de Clubes cada 4 años, el certamen entre los mejores de cada continente pasó a disputarse cada año e incluso la edición 2026 ya comenzó con la victoria del Al Ahli de Arabia Saudita sobre el Auckland City de Nueva Zelanda (1-0) en Yeda y la del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por 2 a 1 frente al Al Ahly, en Pretoria.

Estudiantes está a un paso de jugar la Copa Intercontinental de la FIFA.

Estudiantes está a un paso de jugar la Copa Intercontinental de la FIFA.

Ahora la competencia se mudará a Qatar donde Estudiantes o Palmeiras deberá jugar el 9 de diciembre ante el Toluca de México en el denominado Derby de las Américas cuyo ganador se medirá solo 3 días más tarde (12 de diciembre) con los sudafricanos de Mamelodi Sundowns en la Copa Challenger de la FIFA.

El equipo que gane ese partido accederá a la gran final del 16 de diciembre ante el PSG, bicampeón de la Champions League y defensor de la Copa Intercontinental obtenida en 2025.

Estudiantes en finales intercontinentales

El Pincha jugó 3 veces en la anterior edición de este trofeo, cuando se enfrentaban los campeones de América y Europa, se coronó en 1968 ante el Manchester United en Old Trafford y luego cayó en el Milan y el Feyenoord, en 1969 y 1970.

Luego, en 2009, fue a Emiratos Árabes para jugar el Mundial de Clubes y terminó cayendo en el tiempo extra de una recordada final contra el Barcelona de Guardiola y por un gol de Messi, nada menos.

Enzo Pérez contra Busquets en la final del Mundial de Clubes 2009.

Enzo Pérez contra Busquets en la final del Mundial de Clubes 2009.

  • Copa Intercontinental 1968 vs. Manchester United (Inglaterra) 1-0 y 1-1
  • Copa Intercontinental 1969 vs. Milan (Italia) 0-3 y 2-1
  • Copa Intercontinental 1970 vs. Feyenoord (Países Bajos) 2-2 y 0-1
  • Mundial de Clubes 2009 vs. Barcelona (España) 1-2

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