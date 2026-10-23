La Copa Intercontinental de la FIFA: el sueño de Estudiantes de volver a la elite del fútbol mundial

Estudiantes de La Plata está a 90' de volver a competir con los mejores del mundo ya que en caso de ganar la Copa Libertadores obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la FIFA en la que compiten los campeones de cada confederación.
Estudiantes de La Plata está a 90' de volver a competir con los mejores del mundo ya que en caso de ganar la Copa Libertadores obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la FIFA
Estudiantes de La Plata está a 90' de volver a competir con los mejores del mundo ya que en caso de ganar la Copa Libertadores obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental de la FIFA en la que compiten los campeones de cada confederación.
Con el nuevo formato del Mundial de Clubes cada 4 años, el certamen entre los mejores de cada continente pasó a disputarse cada año e incluso la edición 2026 ya comenzó con la victoria del Al Ahli de Arabia Saudita sobre el Auckland City de Nueva Zelanda (1-0) en Yeda y la del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por 2 a 1 frente al Al Ahly, en Pretoria.
Ahora la competencia se mudará a Qatar donde Estudiantes o Palmeiras deberá jugar el 9 de diciembre ante el Toluca de México en el denominado Derby de las Américas cuyo ganador se medirá solo 3 días más tarde (12 de diciembre) con los sudafricanos de Mamelodi Sundowns en la Copa Challenger de la FIFA.
El equipo que gane ese partido accederá a la gran final del 16 de diciembre ante el PSG, bicampeón de la Champions League y defensor de la Copa Intercontinental obtenida en 2025.
El Pincha jugó 3 veces en la anterior edición de este trofeo, cuando se enfrentaban los campeones de América y Europa, se coronó en 1968 ante el Manchester United en Old Trafford y luego cayó en el Milan y el Feyenoord, en 1969 y 1970.
Luego, en 2009, fue a Emiratos Árabes para jugar el Mundial de Clubes y terminó cayendo en el tiempo extra de una recordada final contra el Barcelona de Guardiola y por un gol de Messi, nada menos.