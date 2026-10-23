La Copa Intercontinental de la FIFA: el sueño de Estudiantes de volver a la elite del fútbol mundial

Con el nuevo formato del Mundial de Clubes cada 4 años, el certamen entre los mejores de cada continente pasó a disputarse cada año e incluso la edición 2026 ya comenzó con la victoria del Al Ahli de Arabia Saudita sobre el Auckland City de Nueva Zelanda (1-0) en Yeda y la del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por 2 a 1 frente al Al Ahly, en Pretoria.

Estudiantes está a un paso de jugar la Copa Intercontinental de la FIFA.

Ahora la competencia se mudará a Qatar donde Estudiantes o Palmeiras deberá jugar el 9 de diciembre ante el Toluca de México en el denominado Derby de las Américas cuyo ganador se medirá solo 3 días más tarde (12 de diciembre) con los sudafricanos de Mamelodi Sundowns en la Copa Challenger de la FIFA.