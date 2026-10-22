Estudiantes de La Plata superó por penales a Flamengo y jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

El Pincha, campeón de este certamen por última vez en 2009, jugará la final ante Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes pudo contar en este partido trascendental con el defensor Marcos Rojo, a quien incorporó en las últimas semanas y fue habilitado tras una apelación ante el TAS. Del lado de los locales. además del arquero Agustín Rossi también jugó unos pocos minutos el juvenil ex River Joaquín Freitas.

En su camino hacia las semifinales, el “Pincha” clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

Flamengo, campeón de tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores, era el gran candidato a quedarse nuevamente con el título pero esta vez Estudiantes se tomó revancha de lo ocurrido en los cuartos de final del año pasado en la misma instancia de los penales.

Las 12 finales internacionales de Estudiantes de La Plata

Copa Libertadores 1968 vs. Palmeiras (Brasil) 2-1, 1-3 y 2-0

Copa Intercontinental 1968 vs. Manchester United (Inglaterra) 1-0 y 1-1

Copa Interamericana 1969 vs. Toluca (México) 2-1, 1-2 y 3-0

Copa Libertadores 1969 vs. Nacional (Uruguay) 1-0 y 2-0

Copa Intercontinental 1969 vs. Milan (Italia) 0-3 y 2-1

Copa Libertadores 1970 vs. Peñarol (Uruguay) 1-0 y 0-0

Copa Intercontinental 1970 vs. Feyenoord (Países Bajos) 2-2 y 0-1

Copa Libertadores 1971 vs. Nacional (Uruguay) 1-0, 0-1 y 0.2

Copa Sudamericana 2008 vs. Internacional (Brasil) 0-1 y 1-1

Copa Libertadores 2009 vs. Cruzeiro (Brasil) 0-0 y 2-1

Mundial de Clubes 2009 vs. Barcelona (España) 1-2

Recopa Sudamericana 2010 vs. Liga de Quito (Ecuador) 1-2 y 0-0

Ganó 6 finales internacionales y perdió 6.