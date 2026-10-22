Estudiantes de La Plata superó por penales a Flamengo y jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata le ganó por penales Flamengo, en Brasil, una de las semifinales de la Copa Libertadores y consiguió una histórica clasificación al partido decisivo de la máxima competencia continental a nivel de clubes.
Estudiantes de La Plata le ganó por penales Flamengo, en Brasil, una de las semifinales de la Copa Libertadores y consiguió una histórica clasificación al partido decisivo
Estudiantes de La Plata le ganó por penales Flamengo, en Brasil, una de las semifinales de la Copa Libertadores y consiguió una histórica clasificación al partido decisivo de la máxima competencia continental a nivel de clubes.
El encuentro se llevó a cabo en el mítico Estadio Maracaná y el conjunto platense debió jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión a los 5' del complemento de Baltasar Rodríguez.
Tras el 0 a 0 que se mantuvo tanto en La Plata como este jueves en Río de Janeiro la definición del pase a la final llegó a los penales donde De Arrascaeta adelantó a Flamengo, igualó José Sosa, el arquero uruguayo Muslera detuvo el disparo de Jorginho, Edwin Cetré se resbaló, tocó la pelota dos veces y aunque convirtió tuvo que rematar de nuevo y lo hizo por arriba del travesaño, Muslera atajó el remate de Paquetá, Eros Mancuso convirtió el 2 a 1, Leo Pereira hizo el 2 a 2, Thiago Palacios estableció el 3 a 2 y Muslera fue el héroe de la noche al detener el penal ejecutado por Bruno Henrique
El Pincha, campeón de este certamen por última vez en 2009, jugará la final ante Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Estudiantes pudo contar en este partido trascendental con el defensor Marcos Rojo, a quien incorporó en las últimas semanas y fue habilitado tras una apelación ante el TAS. Del lado de los locales. además del arquero Agustín Rossi también jugó unos pocos minutos el juvenil ex River Joaquín Freitas.
En su camino hacia las semifinales, el “Pincha” clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.
Flamengo, campeón de tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores, era el gran candidato a quedarse nuevamente con el título pero esta vez Estudiantes se tomó revancha de lo ocurrido en los cuartos de final del año pasado en la misma instancia de los penales.
Ganó 6 finales internacionales y perdió 6.